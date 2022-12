Vila Nova anuncia contratação do lateral Diego Renan

O Vila Nova anunciou a contratação do lateral esquerdo Diego Renan, de 32 anos, que disputou a última temporada pelo CSA-AL. O experiente jogador chega ao clube em definitivo com contrato até o fim de 2023.

Diego Renan é um jogador acostumado com a Série B do Campeonato Brasileiro nos últimos anos e tem como virtude conseguir jogar nas duas laterais, além de ter uma boa jogada de bola parada.

O novo lateral do Vila Nova foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, onde ficou até 2012. Diego Renan ainda defendeu clubes como Criciúma, Vasco da Gama, Vitória-BA, Chapecoense, Figueirense, Ponte Preta e Avaí.

No clube catarinense, Diego Renan trabalhou junto com o técnico Claudinei Oliveira, que assumirá o comando do Vila Nova para a próxima temporada.

Diego Renan chega, a princípio, para disputar posição com Willian Formiga. No entanto, o Formiga tem recebido propostas para deixar o Tigre e uma negociação não está descartada pela diretoria colorada.

Além da muita bagagem pelas passagens por diversos clubes, Diego Renan traz consigo as conquistas de oito campeonatos estaduais e três acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro, conquistados com as camisas de Vasco (2014), Vitória-BA (2015) e CSA (2020).

Veja a lista de reforços do Vila Nova para 2023:

Goleiros: Vanderlei, Dênis Júnior, Vitor Hugo

Laterais: Marcelinho (lateral direito) e Diego Renan (duas laterais)

Zagueiro: Carlos Alexandre

Volante: Rickson

Atacantes: Vinícius Leite, Hyuri e Yago