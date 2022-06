Vila Nova anuncia contratação do meia Marlone, ex- Goiás, Vasco e Corinthians

O Vila Nova anunciou a contratação do meia Marlone, revelado pelo Vasco e que tem passagens por Goiás, Corinthians, Cruzeiro, Sport e Atlético-MG. O jogador de de 30 anos passará por exames médicos nesta quinta-feira (16) antes de assinar contrato até o final da Série B.

Marlone ainda não jogou em 2022. O último clube do jogador foi o Brusque, em 2021. O jogador defendeu o clube catarinense após retornar do Suwon FC, da Coreia do Sul.

No futebol goiano, Marlone atuou em 2019, pelo Goiás. Desde que deixou o time esmeraldino, inclusive, o meia disputou apenas 23 partidas pelos clubes sul-coreano e catarinense. Marcou dois gols e distribuiu quatro assistências, todas as participações em gols pelo clube da Coreia do Sul.

Como estava livre no mercado desde o fim de 2021, Marlone assinará o contrato com o Vila Nova e será regularizado para estrear na Série B nas próximas rodadas.