Vila Nova anuncia saída de Marquinhos Santos em comum acordo

O treinador Marquinhos Santos não comanda mais o Vila Nova. O clube informou, nesta quarta-feira (20), que a mudança no comando técnico ocorreu em comum acordo. A saída do profissional ocorreu algumas horas depois do time colorado perder, de virada, para o Sampaio Corrêa, pela 29ª rodada da Série B. O auxiliar Edison Borges também deixou a equipe goiana.

Os profissionais foram comunicados que não vão seguir no Vila Nova no retorno da equipe de São Luís-MA, nesta quarta-feira. O desembarque da delegação colorada ocorreu por volta das 11h30 e o anúncio foi feito algumas horas depois. O treinador de 44 anos comandou o Vila Nova em oito jogos na Série B. Foram três vitórias, dois empates e três derrotas com aproveitamento de 45,8%.

A falta de regularidade de desempenho da equipe, aliada com resultados adversos, principalmente no OBA (empates com Avaí e Ponte Preta, além de derrota para o CRB), foram determinantes para a saída do treinador. Ele assumiu o cargo há pouco mais de um mês e meio, depois da saída do técnico Claudinei Oliveira.

Agora, a diretoria do Vila Nova inicia a busca pelo terceiro treinador na temporada. O próximo técnico do time goiano terá a missão de fazer o Tigre reagir de maneira rápida na Série B para que o clube colorado busque o acesso à Série A nas nove rodadas que restam para a equipe na Segundona.

Apesar de manter cautela em relação a busca do novo treinador, a diretoria vilanovense quer anunciar o novo técnico ainda nesta semana para que o profissional tenha a próxima semana de treinos para o duelo contra a Chapecoense.

O Vila Nova só volta a campo no sábado (30) da próxima semana para enfrentar o time de Chapecó-SC. A diretoria vilanovense pediu alteração da data para domingo (1º) e de local: do OBA para o Serra Dourada.

O time colorado é o 7º colocado da Série B com 46 pontos e pode ver a distância para a faixa de acesso aumentar de dois para cinco pontos no complemento da 29ª rodada da competição nacional.