Vila Nova anuncia saída do diretor de futebol Frontini

O Vila Nova anunciou na tarde desta segunda-feira (4) a saída do diretor de futebol Frontini. Em comunicado, o time colorado explicou que a decisão foi em comum acordo e faz parte do planejamento do clube para a temporada de 2025.

O dirigente de 43 anos ocupava o cargo desde maio de 2021, logo após pendurar as chuteiras pelo Vila Nova depois da disputa do Goianão daquele ano. Frontini é um dos ídolos do clube colorado, mas nas últimas temporadas se tornou alvo de críticas por parte dos torcedores pelos elencos montados.

Em nota, o Vila Nova frisou que Frontini “se dedicou ativamente ao processo de reconstrução da imagem do clube com o mesmo profissionalismo que teve enquanto defendia as nossas cores em campo”. O clube ainda pontuou que o dirigente ajudou na mudança de patamar do Tigre.

A divulgação da saída de Frontini foi comemorada por alguns torcedores. Em uma publicação, um colorado disse que “o acesso vem”. Em outra, um torcedor do Vila Nova agradeceu Frontini e frisou que “estava na hora” da saída do dirigente.

A principal crítica dos torcedores é em relação aos elencos montados pelo dirigente nos últimos anos. Na última temporada e na atual, o Vila Nova brigou pelo acesso à Série A, mas perdeu força nas rodadas finais da competição.

Como dirigente, Frontini não conquistou títulos. Ele pendurou as chuteiras após o vice-campeonato do Goiano de 2021, cuja final o Vila Nova perdeu para o Grêmio Anápolis. Já como diretor de futebol, montou os elencos vice-campeões da Copa Verde em 2021, 2022 e 2024. Além do vice do Estadual deste ano, também o que disputou o acesso à Série A em 2023 e 2024.

O Vila Nova deve oficializar nas próximas semanas o novo diretor de futebol, que vai atuar na montagem do elenco para a temporada de 2025.

Confira a nota publicada pelo Vila Nova:

O Vila Nova Futebol Clube e o diretor de futebol Frontini chegaram a um entendimento para encerrar o ciclo do profissional no clube.

A decisão faz parte do processo de reformulação e planejamento no futebol para o ano de 2025.

Frontini, ídolo e jogador histórico do Vila Nova, dedicou quatro temporadas à Diretoria de Futebol. Durante esse período, se dedicou ativamente ao processo de reconstrução da imagem do clube com o mesmo profissionalismo que teve enquanto defendia as nossas cores em campo, sendo mais uma vez peça significativa na mudança de patamar desta instituição.

Pelo profissionalismo, dedicação e por contribuir sempre para o desenvolvimento do clube, agradecemos os serviços prestados por Frontini ao Vila Nova e desejamos todo o sucesso em seus futuros projetos.

Obrigado, Frontini!