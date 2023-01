Vila Nova apresenta últimos reforços antes da estreia no Goianão

O Vila Nova apresentou os dois últimos reforços para a temporada de 2023 antes da estreia da equipe no Goianão. Os atacantes Vinícius Leite e Lourenço já foram regularizados e devem ser titulares pelo Tigre diante do Goiânia nesta quarta-feira (11).

Da dupla, Vinícius Leite é um velho conhecido do torcedor colorado. O atacante atuou no clube colorado entre os anos de 2017 e 2018.

“Estou ansioso para estrear, e bem. Mostrar que voltei melhor, mais experiente. Estou focado para que essa segunda passagem seja de vitórias e com títulos para eu deixar meu nome gravado na história do Vila Nova”, comentou o jogador, que atua como ponta dos dois lados do campo.

“Pra gente é muito bom essa competitividade, porque como temos sombras competimos melhor para buscar nossa posição. Está sendo uma briga saudável, creio que vai ser algo bom para todos nós”, analisou o jogador sobre a disputa pela titularidade pelas pontas do ataque do Vila Nova.

Ele e Lourenço despontam como titulares do time colorado na estreia da equipe no Goianão. A primeira fase da competição estadual terá 11 rodadas em pouco mais de um mês.

Para Lourenço, o cuidado será determinante para que o desempenho da equipe não caia durante a maratona de jogos. “É manter o que o grupo faz, o descanso e alimentação contam muito. Como vamos ter essa sequência em poucos dias, a gente tem que se preparar ao máximo para estar pronto nos dias de jogos”, contou o jogador, que já trabalhou com o técnico Claudinei Oliveira pelo Avaí e é uma das principais contratações do Tigre para 2023.

O Vila Nova vai estrear no Goianão 2023 nesta quarta-feira (11), contra o Goiânia, no OBA, a partir das 19h30.