Vila Nova apresenta três contratações para a Série B

O Vila Nova apresentou nesta quarta-feira (26) o que talvez sejam as últimas contratações da equipe colorada para a sequência da Série B: os zagueiros Hiago Cena e Iago Mendonça, além do atacante Gustavo Maia. O trio, junto com Christopher (goleiro) e Henrique Almeida (atacante), são cinco contratações do clube na atual janela de transferências.

Do trio, Iago Mendonça já conhece o futebol goiano. Revelado pelo Goiás, o zagueiro de 23 anos estava no Blooming, da Bolívia.

“Todo lugar que você passa, leva experiência. Atletas, comissão técnica e idiomas diferentes. Tudo agrega. O nível e competitividade são diferentes, mas tem seu valor. Comparado com nosso futebol é bem diferente”, contou o jogador sobre a experiência de jogar na Bolívia.

Iago Mendonça e Hiago Cena chegam ao Vila Nova para compor elenco. Os titulares da melhor defesa da Série B seguem Rafael Donato e Eduardo Doma, já Marcondes costuma ser a primeira opção de alterações, quando é necessário mudar alguém na zaga.

“Prefiro estar em um clube com zagueiros de alto nível, eleva o meu por causa da competitividade no dia a dia. É importante estar bem servido com boa defesa, só tenho que parabenizar pelo trabalho de todos, e vou brigar pelo meu espaço com respeito”, completou Hiago Cena, de 25 anos.

Do trio, o que tem currículo badalado é o atacante Gustavo Maia. Revelado pelo São Paulo, o jogador de 22 anos foi contratado pelo Barcelona em 2020 por pouco mais de R$ 20 milhões na época da transação. No clube espanhol, porém, só atuou no time B e soma passagens pelo Valencia, também da Espanha, e o Internacional.

Gustavo Maia se definiu bom nos duelos um contra um, se diz um jogador veloz e bom finalizador. “Foi uma passagem curta no Barcelona, 1 ano e meio. Trago a experiência tática e técnica. Estou feliz de estar aqui no Vila Nova, brigar por coisas grandes. Temos ótimos atacantes, vim para agregar e ajudar o Vila Nova em todos os aspectos”, comentou Gustavo Maia.

O trio treina no clube colorado e está à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Nos dois últimos jogos, contra ABC e Ceará, Hiago Cena foi relacionado. Gustavo Maia também permaneceu no banco de reservas diante do ABC. Já Iago Mendonça, regularizado na terça-feira (24), aguarda por oportunidade.

Agenda

O Vila Nova segue a preparação para o duelo contra o Novorizontino. O atacante Matheus Souza é a única ausência das atividades, já que se recupera de uma entorse no tornozelo.

O duelo de tigres será no domingo (30), a partir das 15h30, no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte-SP. A partida é válida pela 20ª rodada da Série B, que marca o início do segundo turno da competição nacional.