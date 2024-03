Vila Nova avança na Copa Verde e pega rival Goiás nas quartas de final

TANDARA REIS

O Vila Nova venceu o Rio Branco, do Espírito Santo, por 1 a 0, no OBA, na noite desta terça-feira (12), e está classificado para as quartas de final da Copa Verde 2024. Luciano Naninho foi o autor do gol da vitória colorada. Na próxima fase, o Tigre enfrenta o rival Goiás na disputa por uma vaga nas semifinais do torneio regional.

As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta. Por ter vencido com melhor saldo de gols na 2ª fase (2 a 0), o Goiás terá a vantagem de decidir em casa. As datas e os horários das partidas ainda não foram confirmados pela CBF, mas a previsão é que os jogos sejam disputados nos dias 20 e 24 de março.

Antes de decidir vaga na Copa Verde no clássico, o Vila Nova faz o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano contra a Aparecidense, no próximo sábado (16), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 16 horas.

O JOGO

No OBA, o Rio Branco-ES começou pressionando o Vila Nova, com duas finalizações perigosas do atacante Maranhão, que obrigou Dênis Júnior a fazer boas defesas. Aos 6 minutos, em uma cobrança de falta, o camisa 17 colocou a bola no ângulo. Aos 10, Maranhão arriscou de fora da área, e o goleiro colorado espalmou.

Aos poucos, o Vila conseguiu equilibrar as ações ofensivas e passou a dominar o jogo. Igor Bolt chutou com perigo aos 15 minutos, mas a bola foi para fora. Aos 30, foi a vez de Henrique Almeida para na defesa do goleiro Neguete. Três minutos depois, o camisa 19 chutou colocado e por pouco não abriu o placar no OBA.

Na etapa final, o Tigre precisou de apenas um minuto para balançar as redes. Depois de finalizar, Alesson aproveitou o rebote e deixou Luciano Naninho na cara do gol. O camisa 10 não desperdiçou e mandou a bola para o fundo das redes.

Após o gol, o Vila seguiu com uma postura ofensiva e, aos 11 minutos, Henrique Almeida tirou do zagueiro e finalizou, mas o goleiro Neguete fez a defesa. No rebote, Luciano Naninho quase anotou o segundo gol da partida.

O Rio Branco respondeu aos 14, Maranhão cruzou a bola na área e, por pouco, Quintero não marcou um gol contra. Aos 20, Carlos Vitor arriscou, mas a bola foi para fora. Cinco minutos depois, Juan Christian chutou com perigo, mas parou no goleiro capixaba. Na sequência, Naninho tentou de cabeça, sem sucesso.

O Tigre seguiu no ataque, desta vez, com Alesson. O atacante colorado recebeu um cruzamento, dominou no peito, deu um chapéu no adversário e chutou de primeira, porém, a bola passou à esquerda do gol.

Nos minutos finais, Kieza e Edinho tiveram boas oportunidades de deixar tudo igual no marcador e levar a disputa para os pênaltis. No entanto, Dênis Júnior impediu as investidas do ataque capixaba e garantiu a vitória colorada.

FICHA TÉCNICA

Copa Verde - 2ª fase (jogo único)

Jogo: Vila Nova x Rio Branco

Local: OBA (Goiânia)

Data:11/3/2024

Horário: 19h30

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos do Brito e Diego dos Santos Ruberdo (MS)



Vila Nova: Dênis Júnior; Matheus Pivô, Ruan Santos, Quintero e Eric (Roberto); Ralf, Bruno Matias e Naninho; Alesson (Sandrinho), Igor Bolt (Juan Christian) e Henrique Almeida (Fernandão). Técnico: Higo Magalhães.

Rio Branco: Neguete; Augusto Potiguar, Gustavo Carboneri, Gabriel Araújo (Daniel Boaz) e João Paulo (Bruno); Wagner Manaus (Jonata), Ferrugem (Edinho) e Aloísio (Carlos Vitor); Maranhão, Kieza e Matheus Costa. Técnico: Rodrigo César.



Gols: Luciano Naninho, 1º minuto do 2ª tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Ferrugem, Jonata (Rio Branco); Bruno Matias, Luciano Naninho, Matheus Pivô (Vila Nova)

Público total: 4.029

Público pagante: 3.961

Renda: R$ 25.946,00