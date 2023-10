Vila Nova busca vitória fora de casa contra o Guarani

O Vila Nova se apega às reduzidas possibilidades matemáticas para continuar na disputa pelo G4 da Série B. Para isso, terá de vencer o Guarani fora de casa, no início da noite deste sábado (7), às 18 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). As duas equipes jogam separadas por seis pontos e, para os dois lados, o jogo é decisivo e vale um bom lugar na tabela de classificação após a 31ª rodada. O empate não é o resultado mais interessante nem para o time paulista (53 pontos, no G4) nem para a agremiação goiana (47 pontos).

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

O Guarani mantém a regularidade nos dois turnos. Por isso, se encontra no caminho que pode recolocá-lo na Série A do Brasileiro, competição em que tem título (1978) e história, pois foi vice-campeão em 1986 numa equipe que tinha Ricardo Rocha, Tite (ex-técnico da seleção brasileira), Evair e João Paulo, e em 1987, na confusa Copa União, que foi parar na Justiça, mas que reconheceu o Sport campeão e o time campineiro como vice naquele. Também beliscou boas colocações em outras temporadas e projetou talentos no futebol nacional e internacional.

A realidade é diferente no atual momento, mas os ventos do acesso sopraram para o lado do Bugre, que deseja seguir na corrente positiva e voltar à elite nacional após 13 anos. A última temporada disputada pelo clube paulista na Série A foi em 2010. Agora, sob o comando do técnico Umberto Louzer (ex-Vila Nova e Atlético-GO), que tem mantido a média de um título ou acesso por ano, o Guarani sonha em conquistar a vaga.

A sequência do projeto passa por uma vitória em casa, sobre o Vila Nova. O Guarani não vence o Tigre há 13 jogos – são cinco vitórias e oito empates - e viu o Vila Nova conquistar bons resultados em Campinas, como na goleada de 4 a 1, na Série B de 2021. É verdade que a equipe alviverde paulista também foi impiedosa e aplicou uma goleada (5 a 1) sobre o Vila na Série B de 2006, em Anápolis e com os portões do Estádio Jonas Duarte fechados. Aquele revés significou o rebaixamento vilanovense naquele ano.

Passado à parte, o Vila Nova pretende manter o bom retrospecto sobre o adversário. O técnico Lisca comanda a equipe pela segunda vez – a estreia dele foi no empate (0 a 0) com o gosto de derrota diante da Chapecoense, no Estádio Serra Dourada.

Porém, uma vitória fora de casa melhoraria a posição do clube na Série B. O time colorado vem perdendo postos no returno da Série B, diferente do 1º turno, quando passou a maioria das rodadas dentro do G4.

As duas equipes são as menos vazadas da Série B. O Vila Nova sofreu 18 gols (lidera neste quesito), enquanto o Guarani levou 22 gols (2º lugar). Com isso, pode-se imaginar um jogo de muita marcação e equilibrado, mas com a possibilidade de ser movimentado e com gols. O Guarani tem Derek, autor de nove gols, na briga para também ser artilheiro, enquanto Caio Dantas marcou sete vezes pelo Vila Nova.

Lisca terá um desfalque importante: o volante Ralf, que teve uma lesão muscular. Cristiano e Sousa são os dois candidatos à vaga. Na lateral direita, entra Marcelinho no lugar de Léo Duarte, suspenso. O volante Igor Henrique e o zagueiro Eduardo Doma cumpriram suspensão e devem voltar ao time, assim como o rápido atacante Juan Christian deve iniciar o jogo.

FICHA TÉCNICA

GUARANI: Pegorari; Diogo Mateus, Walber, Lucão, Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho; Bruno José, Derek, João Victor. Técnico: Umberto Louzer

VILA NOVA: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma, Rodrigo Gelado; Cristiano (Sousa), Igor Henrique, Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas, Guilherme Parede. Técnico: Lisca

Local: Estádio Brinco de Ouro (Campinas-SP)

Data: 7/10/2023 (Sábado)

Horário: 18 horas

Onde assistir: Premiere e Sportv

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Magno Arantes Lira/MG

VAR: Philip Georg Bennett/RJ.