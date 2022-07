Vila Nova cede empate ao Bahia no fim e permanece na lanterna da Série B

O Vila Nova cedeu empate ao Bahia, no fim do duelo disputado no OBA, nesta sexta-feira (8), e permanece na lanterna da Série B. Em jogo válido pela 17ª rodada, a equipe colorada abriu o placar com Pablo Dyego, aos 19 minutos do 2º tempo, mas sofreu o empate, que decretou o resultado de 1 a 1, após tento de Gregory, aos 42 minutos da etapa final.

O resultado mantém o Vila Nova na lanterna da Série B, agora com 13 pontos. O time colorado tem cinco pontos de diferença para o Náutico, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Bahia, com 30 pontos, permanece em 3º, na faixa de acesso à Série A.

A igualdade no OBA amplia a sequência de resultados ruins do Vila Nova. No ano, são 12 jogos sem vitória, sendo 11 na Série B. A última vitória ocorreu na 6ª rodada da Série B, no dia 6 de maio, contra o Náutico (2 a 0).

O técnico Allan Aal terá a primeira semana livre no comando do Vila Nova. A equipe colorada volta a campo na sexta-feira (15), às 21h30, novamente no OBA, em confronto direto na zona de rebaixamento, contra o CSA.

TRAVE E SÓ

O Vila Nova foi levemente superior ao Bahia na primeira etapa, mas conseguiu criar apenas uma chance de perigo. Daniel Amorim, após cobrança de escanteio aos 9 minutos, cabeceou e acertou o travessão do goleiro Danilo Fernandes. Arthur Rezende, em pelo menos duas oportunidades, chutou de longa distância para defesas do camisa 1 do time visitante.

ESTRATÉGIA SEM SUCESSO

O Bahia, diferente do esperado, não conseguiu impor seu jogo ofensivo e adotou postura de buscar contra-ataques. O time baiano não conseguiu acertar os últimos passes para atacantes e o goleiro Tony praticamente não teve trabalho no primeiro tempo.

VILA MELHOR

O papo no intervalo fez bem ao Vila Nova, que voltou mais ligado para o segundo tempo. O time colorado teve menos posse de bola nos primeiros 15 minutos, mas finalizou mais vezes no período em comparação com o Bahia: 3 a 1. O Tigre construiu chances por meio de cruzamentos, levou perigo na bola parada e com chutes de fora da área.

22 TEMPOS DEPOIS…

Demorou, mas depois de dois meses e dois dias, o Vila Nova voltou a marcar um gol com bola rolando na Série B. A persistência ofensiva do Tigre teve resultado aos 19 minutos da etapa final. Após cruzamento, Moacir cabeceou na pequena área para desvio do atacante Pablo Dyego, que viu a bola entrar lentamente no canto esquerdo do goleiro Danilo Fernandes.

O atacante marcou o 5º gol dele no ano. A última vez que o Vila Nova tinha marcado um gol com bola rolando foi na 6ª rodada da Série B, justamente com Pablo Dyego, na vitória de 2 a 0 contra o Náutico - Daniel Amorim também marcou na partida, o primeiro do duelo disputado no OBA, no dia 6 de maio.

GOL DE BATE E REBATE

O Vila Nova recuou após o gol marcado e foi punido novamente no final da partida no OBA. O Bahia foi para cima na busca pelo empate, pressionou o Tigre e foi recompensado aos 42 minutos. Depois de bate e rebate, a bola sobrou na entrada da área e o meia Gregory acertou bonito chute que terminou no fundo das redes da equipe colorada. Foi o primeiro gol do jogador de 28 anos como profissional.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 17ª rodada

Jogo: Vila Nova 1x1 Bahia

Local: OBA (Goiânia)

Data: 8/7/2022

Horário: 19 horas

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos/RN e Rener Santos de Carvalho/AC

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

VILA NOVA: Tony; Moacir (Pedro Bambu), Renato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Rafinha, Pablo Roberto (Marlone) e Arthur Rezende (Ralf); Matheuzinho (Jefferson), Daniel Amorim (Diego Tavares) e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal.

BAHIA: Danilo Fernandes, André (Douglas Borel), Luiz Otávio, Ignácio, Matheus Bahia; Miqueias (Gregory), Patrick, Lucas Mugni e Danielzinho (Marcelo Ryan); Rodallega (Davó) e Rildo (Jacaré). Técnico: Enderson Moreira.

Gols: Pablo Dyego, aos 19 minutos (Vila Nova), e Gregory, aos 42 minutos do 2º tempo (Bahia)

Cartões amarelos: Daniel Amorim (Vila Nova), André, Rildo e Matheus Bahia (Bahia)

Público pagante: 4.728

Público total: 4.880

Renda: R$ 32.735,00