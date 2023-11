Vila Nova chega a Natal para jogo decisivo contra o ABC

O Vila Nova desembarcou no início da noite desta quinta-feira (23) em Natal-RN. A chegada ao hotel foi às 20h30. O elenco colorado disputa o jogo que vale o acesso à Série A, nesta sábado (25), diante do ABC. Se vencer, sobe à elite. Se empatar ou perder, dependerá de outros resultados.

O elenco do Vila Nova encerra a preparação para a partida com treino nesta sexta-feira (24), no CT do América-RN. A atividade será fechada.

Será nesta atividade que o técnico Higo Magalhães definirá o substituto do volante Igor Henrique, que está suspenso. A tendência é que o treinador opte pelo atacante Neto Pessoa, mas o meia João Lucas também disputa a vaga.

Vila Nova e ABC se enfrentam no Frasqueirão, neste sábado, a partir das 17 horas, no encerramento da Série B.