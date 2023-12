Vila Nova confirma venda de Eron para o futebol japonês

O Vila Nova confirmou, nesta quinta-feira (28), que o atacante Eron não defenderá o clube na próxima temporada. O jogador de 25 anos foi vendido em definitivo para o futebol japonês.

O tempo do contrato, o valor da transferência, se o Tigre ficará com porcentagem dos direitos e o nome da equipe não foram divulgados. Eron foi o primeiro reforço do Vila Nova para a temporada de 2024. Ele assinou pré-contrato em agosto e depois um vínculo de dois anos.

Eron foi revelado pelo Vitória, passou por clubes como Remo, Sampaio Corrêa, ABC e estava no Caxias. Ele foi artilheiro da Série D em 2023 com 14 gols marcados em 22 jogos.