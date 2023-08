Vila Nova contrata Marquinhos Santos como novo técnico

O Vila Nova contratou Marquinhos Santos como novo técnico da equipe colorada para a sequência da temporada. O treinador de 44 anos chega a Goiânia neste sábado (5), assume o cargo que era ocupado, desde o início do ano, por Claudinei Oliveira, demitido na quinta-feira (3), horas depois da derrota de 1 a 0 para o Sport, na quarta-feira (2). O anúncio oficial da contratação ainda será feito pelo clube goiano.

Marquinhos Santos chega ao Vila Nova com o auxiliar Edilson Borges. O treinador terá a missão de reverter o momento do Tigre na Série B. Depois de fazer o melhor turno da equipe na história da Segundona e liderar a competição nacional, o time colorado iniciou sequência de cinco jogos sem vitória e caiu para a 7ª colocação depois de permanecer no G4 durante 14 rodadas consecutivas.

A estreia de Marquinhos Santos deve ocorrer na segunda-feira (7), contra o Juventude, fora de casa, pela 22ª rodada da Série B. O treinador terá cerca de dois dias de trabalhos com o elenco colorado antes da estreia. A informação da contratação do treinador foi divulgada primeiro pela rádio Band News e confirmada pelo POPULAR.

Antes do acerto com Marquinhos Santos, o Vila Nova iniciou negociação com Gilson Kleina, mas não houve acerto financeiro entre as partes. A diretoria vilanovense também procurou Jorginho, ex-Atlético-GO, porém, o treinador não se interessou pela proposta do clube colorado.

Marquinhos Santos fez trabalho positvo recentemente América-MG. Em 2021, comandou o time mineiro na classificação inédita para a Libertadores. Foi a primeira participação do Coelho no principal torneio do continente. No ano passado, pelo Ceará, assumiu o clube cearense após a saída de Dorival Júnior e comandou o Vozão em duas fases na Sul-Americana: passou pelo The Strongest nas oitavas de final e foi eliminado nas quartas de final pelo São Paulo.

Marquinhos Santos é o 10º técnico do Vila Nova na atual gestão do presidente Hugo Jorge Bravo, que ocupa o cargo executivo desde dezembro de 2019. Antes dele, Ariel Mamede, Bolívar, Márcio Fernandes, Wagner Lopes, Higo Magalhães, Hemerson Maria, Dado Cavalcanti, Allan Aal e Claudinei Oliveira passaram pelo clube colorado nos últimos quatro anos.

Com carreira de pouco mais de 10 anos como treinador principal, Marquinhos Santos começou no Coritiba em 2012 e soma passagens por clubes como Bahia, Fortaleza, Figueirense, Londrina, Juventude, América-MG, Ceará e por último estava no Paysandu.

Ele foi demitido do Paysandu há pouco mais de um mês após ter 33% de aproveitamento no Papão entre Série C, Copa Verde e Estadual. Foram 13 jogos nessa passagem, com três vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Na Série B, porém, Marquinhos Santos tem pouca experiência. Pelo Vila Nova, comandará um clube em sua terceira edição da Segundona. As outras foram em 2017 (Figueirense, que terminou em 12º) e 2018 (com o Santo Bento, que terminou em 13º).