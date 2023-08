Vila Nova demite Claudinei Oliveira após cinco jogos sem vitória na Série B

O Vila Nova demitiu o técnico Claudinei Oliveira, nesta quinta-feira (3), algumas horas após a derrota para o Sport, pela 21ª rodada da Série B. A falta de reação do time colorado no período de oscilação na competição nacional foi fator determinante para o desligamento do treinador de 53 anos, que estava no clube goiano desde o início da temporada. O auxiliar Glauber Ramos também deixou o Tigre.

Na noite de quarta-feira (2), a diretoria do Vila Nova se reuniu com o empresário do treinador e alinhou a saída do profissional. A comunicação do desligamento ocorreu na manhã desta quinta-feira.

Claudinei Oliveira comandou o Vila Nova em 38 jogos, por Goianão, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B. Foram 15 vitórias, 13 empates e 10 derrotas O aproveitamento foi de 50,9%.

O fato do técnico não ter encontrado solução para o Vila Nova superar o período de oscilação que vive na Série B pesou para a decisão da diretoria colorada. O Tigre não vence há cinco partidas, e após 14 rodadas seguidas na faixa de acesso o time goiano saiu dos quatro primeiros colocados (é o 7º colocado após 21 rodadas).

Claudinei Oliveira chegou a passar por um período mais longo sem vitória no comando do Vila Nova. Entre fevereiro e março, foram oito partidas sem um triunfo do Tigre, com eliminações no Goianão e copas do Brasil e Verde. Ele teve quase 25 dias livres para trabalhar visando o início da Série B e conseguiu se reinventar com a formação de quatro atacantes na Série B.

No 1º turno, sob comando do treinador, o Vila Nova somou 35 pontos e fez o melhor turno do clube na história da competição nacional desde que os pontos corridos foram adotados em 2006. A atual fase, porém, foi determinante para a saída do treinador.

O elenco do Vila Nova se reapresenta na tarde desta quinta quinta-feira no OBA e inicia a preparação para o jogo contra o Juventude, na segunda-feira (7).