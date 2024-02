Vila Nova: despedida de Fernando Reges é tão repentina quanto a chegada

TANDARA REIS

Durou 42 dias a passagem do volante Fernando Reges pelo Vila Nova, já que o jogador aceitou uma proposta do Internacional, viaja para Porto Alegre nesta quinta-feira (21) para passar por exames médicos e assinar com o clube gaúcho até o final de 2025. O Tigre confirmou a rescisão na manhã desta quarta-feira (21).

Conforme apurou a reportagem, o jogador não irá se pronunciar sobre sua saída do Tigre até ser apresentado oficialmente pelo time gaúcho. O Vila Nova informou a rescisão de contrato do atleta por meio de uma nota oficial. Nas redes sociais, o clube manteve silêncio, situação bem diferente da adotada na chegada de Fernando, desde a noite do dia 10 de janeiro.

A tendência é que os dirigentes do Vila Nova só se manifestem publicamente após o jogo contra o Iporá, no próximo sábado (24), às 15h30, no estádio Ferreirão, pela 11ª rodada do Campeonato Goiano.

De acordo com o Vila Nova, o clube receberá uma “compensação financeira pela transferência” de Fernando Reges. O Internacional irá desembolsar R$ 600 mil divididos em duas parcelas de R$ 300 mil. A primeira será paga neste ano, e a segunda em 2025. A compensação ao Vila teria sido um pedido do jogador.

Apresentado com um discurso de amor e gratidão ao Vila Nova, o volante de 36 anos deixa o clube após 42 dias. Fernando Reges disputou seis partidas pelo Campeonato Goiano, mas permaneceu em campo durante os 90 minutos somente em duas oportunidades, no empate com o Goiás (0 a 0) e na vitória diante do Morrinhos (2 a 1). Dentro de campo, Fernando teve uma passagem discreta pelo clube que o revelou em 2003.

Dirigentes garantem que o atleta não teve nenhum problema interno no clube e que a nova proposta do Inter foi “irrecusável”. No mês de janeiro, antes de confirmar seu acerto com o Vila Nova, Fernando chegou a acordar as bases salariais com o time gaúcho, mas mudou de ideia e preferiu “voltar para casa” e ficar perto da família em Goiânia.

De acordo com a imprensa gaúcha, o salário oferecido pelo Inter era de R$ 800 mil por mês à época. Os valores da nova proposta não foram divulgados, mas são maiores do que a investida no início da temporada. Com o Vila Nova, o acordo de Fernando era até o final de 2025.

O retorno do volante foi inesperado e gerou muita empolgação e expectativa na torcida do Vila Nova. Presidente do Tigre, Hugo Jorge Bravo chegou a definir o negócio como “a maior contratação do futebol brasileiro” naquele momento. O clube lançou camisa de Fernando e tinha planos de outros lançamentos de produtos, além da expectativa de alavancar o faturamento em outros aspectos, como patrocínio e bilheteria.

Depois de estar muito próximo do inédito acesso à Série A, em 2023, o clube tinha Fernando como um jogador importante para continuar lutando por esse objetivo. Porém, sua saída foi tão repentina quanto sua chegada.