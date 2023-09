Vila Nova deve jogar contra a Chapecoense no Serra Dourada

O Vila Nova deverá solicitar a alteração do local do jogo contra a Chapecoense para o estádio Serra Dourada. A diretoria colorada quer um "fato novo" para esta reta final da disputa da Série B, em que o Tigre busca o acesso à Série A. O duelo é válido pela 30ª rodada da Segundona.

A mudança não estará condicionada ao resultado do Tigre na partida desta terça-feira (19), contra o Sampaio Corrêa. Além da alteração do local, o Vila Nova deve pleitear também a mudança da data do jogo. Atualmente, a partida entre Vila Nova e Chapecoense está agendada para sábado (30), às 17 horas, mas a intenção é que o jogo seja realizado no domingo (1º de outubro).

A última partida do Vila Nova no Serra Dourada foi a decisão da Copa Verde de 2022, quando o Tigre empatou por 1 a 1 com o Paysandu, no tempo normal, e foi derrotado nos pênaltis, terminando como vice-campeão da competição regional.