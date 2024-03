Vila Nova e Aparecidense decidem quem vai enfrentar o Atlético-GO

TANDARA REIS

Vila Nova e Aparecidense terminam nesta quarta-feira (27) a disputa por uma vaga na final do Campeonato Goiano, iniciada há 11 dias. Enquanto o Tigre quer voltar a uma decisão de Estadual e seguir no sonho de encerrar o jejum de 18 anos sem ganhar um título do Goianão, o Camaleão busca chegar a sua terceira final e partir à luta para levantar um troféu inédito na história do clube. A bola rola para o segundo jogo da semifinal nesta quarta-feira (27), às 19h30, no OBA.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preços de ingressos, números e prováveis escalações)

Embalado após eliminar o rival Goiás na Copa Verde, o Vila Nova chega motivado para reverter a vantagem construída pela Aparecidense, que no jogo de ida, venceu por 2 a 0. Para o Tigre, só a vitória interessa nesta quarta-feira (27).

A equipe colorada precisa triunfar por três gols de diferença para garantir a classificação. O Camaleão pode até perder por um gol de diferença que estará na final do Goianão. Caso o Tigre vença por dois de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Depois do jogo de ida, o Vila Nova passou por uma mudança no comando técnico. Higo Magalhães não resistiu à derrota no Anníbal Batista de Toledo e foi demitido. Márcio Fernandes assumiu a equipe no dia 19 de março e estreou dois dias depois com uma vitória sobre o Goiás (1 a 0) no jogo de ida das quartas da Copa Verde.

Além de passar por mudança de treinador, o Tigre não teve tempo para descansar. Disputou as quartas de final da Copa Verde em partidas de ida e volta, e o novo técnico tem dez dias de trabalho com o elenco.

A partida contra a Aparecidense vai marcar a estreia de Márcio Fernandes no Estadual. Ele foi o último treinador a conquistar um título em âmbito estadual com o Tigre, em 2015, mas foi a Divisão de Acesso.

O Vila Nova conta com o retorno do meia Luciano Naninho, que se recuperava de uma contratura muscular que sofreu no jogo de ida. O jogador voltou a treinar nesta semana e deve ser relacionado para a partida contra o Camaleão.

Outro retorno é o do atacante Juan Christian, que, por suspensão, ficou fora do último jogo na Copa Verde e volta a ficar à disposição da comissão técnica colorada. Por outro lado, o lateral direito Rian (lesão muscular), o meia João Lucas (luxação no ombro) e o polivalente Apodi (lesão muscular) seguem no departamento médico.

Nas duas partidas em que Márcio Fernandes comandou o Vila, ele optou por um esquema tático mais defensivo, com três zagueiros. Precisando reverter a vantagem da Aparecidense, o novo comandante colorado pode mudar a escalação da equipe e levar a campo uma formação mais ofensiva.

Camaleão

A Aparecidense não começou bem o Campeonato Goiano e, nas primeiras sete rodadas, conquistou apenas uma vitória. O desempenho ruim provocou a demissão do técnico Rodrigo Limiro. Com a chegada de Lúcio Flávio, o Camaleão reagiu na competição e agora disputa, e tem boa vantagem, uma vaga na final do Estadual.

Com sete jogos no comando do time, Lúcio Flávio tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas. No entanto, uma das derrotas tirou a Aparecidense da Copa do Brasil. Na ocasião, o Camaleão perdeu para o Villa Nova-MG por 1 a 0 na 1ª fase da competição nacional.

A segunda derrota sofrida pelo novo treinador foi no jogo de volta das quartas de final do Goianão, contra o Anápolis. Depois de golear o Galo da Comarca por 3 a 0 na ida, a Aparecidense perdeu por 1 a 0 na volta, mas avançou.

Sob o comando de Lúcio Flávio, o Camaleão não perdeu por mais de um gol de diferença. Se mantiver a regularidade, a equipe pode voltar a ser finalista do Estadual depois de cinco anos. A última vez que disputou o título, em 2018, foi vice do Goiás.

Lúcio Flávio teve dez dias livres para treinar sua equipe, que tem quatro desfalques certos. O zagueiro Vanderley e o lateral esquerdo Rodrigues estão suspensos. O atacante Alan James e o zagueiro Da Silva se recuperam de lesão.

ONDE ASSISTIR: TV Brasil Central (TV aberta e YouTube) e TV Alego