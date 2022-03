Vila Nova e Sesc lançam projeto com aulas de iniciação esportiva

Em parceria com o Sesc, o Vila Nova vai lançar um projeto de iniciação esportiva, de aulas de futebol e outros esportes para crianças de 4 a 16 anos, que estudam na rede pública. O lançamento do projeto será no OBA, nesta terça-feira (29), a partir das 9 horas.

Além da obrigatoriedade de que a criança estude na rede pública, famílias precisam ter renda per capita de até 2 salários mínimos. Serão mil vagas gratuitas.

As aulas serão de iniciação esportiva, futebol, karatê, taekwondo e judô em quatro pontos localizados em Goiânia. Além das modalidades esportivas, a parceria prevê atendimento oftalmológico e acesso à leitura através do BiblioSesc.

“Faz parte da nossa missão firmar parcerias que beneficiem diretamente a nossa população, oferecendo o que o Sesc e a Fecomércio têm de melhor aos goianienses”, afirma do presidente da Fercomércio Sesc-Senac, Marcelo Baiocchi.

“Queremos oportunizar para esses jovens o acesso ao esporte como uma forma de desenvolvimento físico, psicológico e também de sociabilização. O esporte pode mudar vidas e, sabendo disso, o Sesc trabalha para que ele chegue ao máximo de pessoas possível”, salientou o diretor regional do Sesc Goiás, Leopoldo Veiga Jardim.

Confira abaixo as unidades disponíveis e os documentos exigidos para inscrição:

OBA e CT Toca do Tigre

Futebol: idade de 10 a 16 anos

Iniciação Esportiva: idade de 4 a 9 anos

Colégio Militar Jardim Guanabara - Alameda Minas Gerais, Jardim Guanabara - Goiânia

Karatê e Judô: idade de 10 a 16 anos

Iniciação Esportiva: idade de 4 a 9 anos

Associação de Voluntários da Educação e Esporte de Goiás – Jardim Guanabara II, Goiânia

Taekwondo e Futebol: idade de 10 a 16 anos

Iniciação Esportiva: idade de 4 a 9 anos

Documentação solicitada:

Para a realização devem ser apresentados os documentos originais e cópias dos seguintes documentos

- RG ou CPF ou Certidão de Nascimento (aluno)

- RG ou CPF ou CNH (pais ou responsável legal)

- Comprovante de endereço (data de vencimento inferior a 3 três meses)

- Atestado médico de aptidão física

- Declaração escolar da rede pública de educação básica (em papel timbrado, carimbado e com assinatura da escola)

- Foto 3X4 (aluno)