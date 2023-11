Vila Nova encara os perigos de enfrentar o lanterna da Segundona

O ABC foi rebaixado à Série C na 34ª rodada da Segundona, mas, desde que teve a queda decretada, só enfrentou equipes do pelotão de cima da Série B e dificultou a vida de todos. Lanterna da competição nacional, a equipe potiguar é a adversária do Vila Nova no sábado (25), partida em que o Tigre só depende de si, de uma vitória, para conquistar o inédito acesso à Série A.

Nos três jogos que disputou após ter sido rebaixado, o ABC vendeu caro a derrota (1 a 0) para o Criciúma e, na sequência, empatou sem gols com o Juventude, em partida que atuou com um jogador a mais durante boa parte do duelo e pressionou o time gaúcho.

Quem teve a pior consequência ao enfrentar o rebaixado ABC foi o Guarani. No último domingo (19), o clube alviverde perdeu de 3 a 2, em casa, para o time alvinegro. O resultado acabou com qualquer chance de acesso da equipe paulista.

“O que eu tenho percebido é que o ABC é um time leve por não ter pretensão. É reativo, joga no contra-ataque. Os times que precisam dos resultados, Criciúma, Juventude e Guarani, deram espaços e o ABC aproveitou. Os três foram para cima e deram espaços nas costas do meio-campo e até mesmo na última linha, que fica mais avançada”, analisou a comentarista do Sportv, Fabiola Andrade.

A especialista diz que o Vila Nova não pode vacilar diante do ABC. É preciso ter atenção do começo ao fim da partida. “Para um time que sonha com a Série A, tem que entrar concentrado. É atenção até o apito final, ligado no 220”, completou Fabiola Andrade, que comentou os últimos três jogos do ABC e vê destaques na equipe que podem atrapalhar o Vila Nova na busca pelo acesso.

“Um time rebaixado na 34ª rodada pode até ser frágil, mas o ABC mostrou alguns destaques. O Michael é um excelente goleiro. O atacante Paulo Sérgio é um exímio finalizador e o Natan, volante, um articulador importante no jogo do Argel Fucks, pois é o responsável pelos lançamentos longos. O ABC mostra que não está a passeio nas rodadas finais”, analisou Fabiola Andrade.

O ABC, no entanto, vai ter um problema para sábado (25). O técnico Argel Fuchs não renovou contrato com o clube alvinegro e não vai comandar a equipe diante do Vila Nova. Além do treinador, alguns atletas iniciaram processo de rescisão e podem ficar de fora do duelo.

“O resgate do desempenho da equipe, promovido por Higo Magalhães, aponta para o Vila Nova muito favorito para conquistar a vaga nesta rodada final, mas precisa jogar como se enfrentasse um rival poderoso em uma final de campeonato, se impor pela necessidade de resultado e pela vantagem técnica que tem”, alertou o jornalista Cabral Neto, do Sportv.

O Vila Nova, inclusive, já enfrentou o ABC nesta Série B com o mesmo cenário do próximo sábado (25): o time goiano no G4 e a equipe alvinegra na lanterna. O encontro ocorreu na 19ª rodada, no encerramento do 1º turno e durante o período de oscilação do Tigre na Segundona que resultou, duas rodadas depois, na demissão do técnico Claudinei Oliveira.

A partida terminou 1 a 1, no OBA lotado (ingressos foram esgotados com 9.276 pagantes). O ABC abriu o placar aos 35 minutos do 2º tempo, com gol de Paulo Sérgio, e o time colorado buscou a igualdade nos acréscimos da partida, aos 51 minutos, com gol de Henrique Almeida, o único marcado por ele no Vila Nova em 14 partidas disputadas.