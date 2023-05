Vila Nova espera casa cheia para duelo contra o Criciúma

O Vila Nova pretende lotar o OBA para o jogo direto pela liderança da Série B contra o líder Criciúma. A partida será disputada na próxima sexta-feira (12), a partir das 19 horas e abre a 6ª rodada da Segundona.

O clube colorado faz novamente a campanha “OBA10K”. O desejo do Vila Nova é lotar o OBA, que pode receber pouco mais de 10 mil torcedores. Até às 12h30 desta segunda-feira (8), pouco mais de 1.200 bilhetes foram comercializados (o Tigre possui cerca de 2 mil sócios-torcedores).

Os valores dos bilhetes são: 70 reais (Setor A) e 50 reais (Setor B). Além dos documentos comprobatórios, o ingresso de meia-entrada pode ser adquirido para quem for ao OBA com a camisa do Vila Nova.

Este será o terceiro jogo do Vila Nova como mandante na Série B. A média de pagantes é de 5.668 torcedores. O recorde do clube na temporada é de 6.843 pagantes (8.177 total) na vitória de 1 a 0 pela 3ª rodada da Segundona diante do Juventude.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online ou presencial na Loja Nação Colorada, Empório das Bebidas (avenida T9, nº 3.900, Jardim Bela Vista) e no Tio Bák Noroeste.

Vila Nova e Criciúma se enfrentam com chance de terminar a 6ª rodada na liderança da Série B. O time goiano precisa vencer a equipe catarinense e torcer por tropeço do Vitória, que desafia o Atlético-GO no Barradão.