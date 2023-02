Vila Nova estreia na Copa Verde contra Luverdense

O Vila Nova estreia na Copa Verde contra o Luverdense. Na fase preliminar da competição, o time do Mato Grosso eliminou o Interporto, do Tocantins, ao vencer por 2 a 1, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), por 2 a 1, neste sábado (18).

O jogo pelas oitavas de final entre Vila Nova e Luverdense, pelasa oitavas de final da Copa Verde, será na quinta-feira (23), às 20h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

A partida é uma das três decisivas que o Vila Nova fará em oito dias: joga pelas quartas de final do Goianão contra o Anápolis, decide classificação na Copa Verde e, depois, enfrenta o Real Noroeste-ES pela 1ª fase da Copa do Brasil.