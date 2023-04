Vila Nova estreia na Série A2 Feminina com nova líder em campo

O Vila Nova/Universo vai disputar o Campeonato Brasileiro Feminino A2 pela primeira vez desde o início do projeto, em 2020. A equipe colorada chega para a disputa da 2ª Divisão nacional após o acesso na Série A3 do ano passado (terminou entre as quatro melhores da competição). O Tigre vai para o desafio sem sua principal jogadora e com uma candidata a assumir o protagonismo. A estreia das Guerreiras Coloradas será diante do Sport, na Ilha do Retiro, a partir das 16 horas deste domingo (16).

A meia Andreza retornou ao Vila Nova após experiência no futebol português. Destaque da equipe na campanha do acesso vilanovense no ano passado, a atacante de 22 anos vai liderar o time goiano após a lesão da meia Samara, que não jogará a competição nacional e tem previsão de voltar às atividades no segundo semestre do ano, quando o torneio já terá se encerrado.

“A Samara é a peça principal no time. Ano passado, fizemos boa dupla, ela trabalhava muito comigo nas tabelas, jogando centralizada. Sinto falta do passe dela, da visão do jogo, que ajudava muito no nosso time. Ela é uma meia que levanta a cabeça e acha atacantes, às vezes jogava no meio, outras no ataque. Todas sentem falta dela aqui”, falou Andreza sobre a ausência de Samara nos treinos do time colorado.

Sobre ser protagonista do Vila Nova no Brasileiro Feminino A2, Andreza se diz pronta. A meia vai para sua terceira participação na competição. Em 2019, defendeu o Atlético-MG e, em 2020, atuou pelo Cruzeiro-RN. Em nenhuma, conquistou o acesso, que é o objetivo neste ano.

“Vai ser um grande campeonato. Pelos clubes no nosso grupo, entendo que temos chances de classificar e fazer uma boa competição. Nosso elenco, mesmo com o pouco tempo de trabalho, se encaixou de maneira rápida e estamos no caminho certo, focadas no objetivo”, analisou Andreza, que voltou ao Vila Nova depois de passagem pelo Clube de Albergaria, de Portugal.

Foi a primeira experiência da meia fora do País. Andreza é mineira de Belo Horizonte e começou a jogar no Atlético-MG. Ela chegou ao Vila Nova em 2022, temporada em que se destacou na Série A3.

Com exceção da semifinal, que o time goiano perdeu para o Taubaté-SP, a jogadora participou de gols da equipe colorada em todas as fases até o acesso. Marcou contra o Atlético-GO, fez dois gols diante do Mixto e deu uma assistência na 3ª fase, que garantiu o acesso do Vila Nova, contra o Mixto.

“Lá (em Portugal), o futebol é muito dinâmico. A bola vai no pé, não no espaço. A treinadora tira a característica do brasileiro de pegar a bola e carregar. Exige o passe rápido, no pé, um jogo dinâmico. Por isso, eu acho que é mais difícil que aqui, você não respira. Eu me adaptei bem. No início, foi bem difícil, tive que me adaptar rápido ao campo, que é de society, e ao estilo de jogo também”, contou a jogadora sobre a experiência na liga portuguesa. Na Europa, a meia jogou a primeira metade da temporada em Portugal. Foram cinco meses, 11 jogos e nenhum gol marcado. Andreza teve a chance de enfrentar times como Benfica, Braga e Sporting, que são as referências do futebol feminino no país lusitano.

Um dos objetivos da meia do Vila Nova é voltar para o futebol europeu no futuro. “Mas não agora. Eu preciso melhorar mais meu jogo. Quando fui, era tudo novo. Agora, com essa experiência, eu acho que voltarei mais preparada. Quero jogar na Espanha, futebol é elevado, a Itália também. O negócio é o idioma (risos)”, falou Andreza, que está confiante no sucesso do Vila Nova no Brasileiro Feminino A2 e acredita que o time goiano pode se candidatar ao acesso.

“As jogadoras fazem o time. A comissão técnica passa as orientações, mas nós temos que manter o foco no objetivo. Todas estamos esperançosas por esse campeonato. Pelo desempenho nos treinos, nos amistosos, vejo que nossa equipe evoluiu. Estamos confiantes e focadas nos objetivos”, afirmou a meia colorada.

META E SONHO

O Brasileiro Feminino A2 é disputado por 16 equipes, que foram divididas em dois grupos com oito times que se enfrentam em turno único dentro da própria chave. O Vila Nova/Universo está no Grupo B e faz sua estreia contra o Sport, fora de casa.

Os quatro melhores times de cada grupo avançam à fase eliminatória (o primeiro mata-mata são as quartas de final), que passa a ser disputada em confrontos de ida e volta. Os quatro piores na classificação geral serão rebaixados à Série A3, e os semifinalistas conquistam o acesso à elite nacional.

O objetivo inicial do Vila Nova é garantir a permanência, mas o time colorado entende que a classificação à 2ª fase é possível. Os principais adversários que a equipe goiana terá no Grupo B são o Fortaleza, 3B Sport-AM e JC Futebol Clube-AM.

Na fase de grupos, o Vila Nova vai enfrentar o 3B Sport-AM, Esmac-PA, Botafogo-PB, Fortaleza, JC Futebol Clube-AM, Sport e Uda-AL.

A outra chave é formada pelo América-MG, Taubaté-SP, Botafogo-RJ, Cresspom-DF, Fluminense, Minas Brasília-DF, RB Bragantino e São José-SP.