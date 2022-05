Vila Nova faz promoção para jogos contra Fluminense e Náutico

O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para os jogos contra o Náutico (Série B) e Fluminense (Copa do Brasil), com promoção. Quem adquirir um bilhete para o jogo contra o time carioca ganha um bilhete para o duelo diante do Timbu. No caso, estão disponíveis cerca de 10 mil ingressos promocionais, número referente à capacidade do OBA.

A promoção é válida apenas para compras feitas em pontos físicos (confira no final deste texto). A meia-entrada é garantida, além do torcedor que apresentar um documento comprobatório, para quem for aos estádios com a camisa do Vila Nova.

O duelo contra o Náutico será disputado na próxima sexta-feira (6), no OBA, a partir das 19 horas, pela 6ª rodada da Série B. A partida contra o Fluminense, por sua vez, será na quarta-feira (11), no Serra Dourada, pelo jogo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil, às 21h30.

O clube colorado informou às 11h34 desta terça-feira (3) que vendeu 1.000 ingressos para o duelo contra o Fluminense. A carga total não foi divulgada, mas cerca de 70% será do Vila Nova. A capacidade do Serra Dourada é de 38.415.

Confira informações sobre a venda de ingressos

Vila Nova x Náutico - OBA - 6/5/2022

Ingressos

Setor A: 70 reais (inteira) e 35 reais (meia-entrada)

Setor B: 40 reais (inteira) e 20 reais (meia-entrada)

Visitante: 70 reais (inteira) e 35 reais (meia-entrada)

Vila Nova x Fluminense - Serra Dourada - 11/5/2022

Ingressos

Cadeiras: 100 reais (inteira) e 50 reais (meia-entrada)

Arquibancada: 50 reais (inteira) e 25 reais (meia-entrada)

Visitantes: 100 reais (inteira) e 50 reais (meia-entrada)

Pontos de vendas para os dois jogos

- Loja Nação Colorada: Rua 256, n° 120, St. Universitário (OBA) – Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento;

- Empório das Bebidas: Av T9, nº 3900, Qd. 08 Lt. 38, Jardim Vila Bela - Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento;

- Tio Bák Noroeste - Shopping Perimetral Open Mall: Av. Perimetral Norte, 3673 - Respeitando os horários de funcionamento do estabelecimento.

Online - não entra na promoção:

Vila Nova x Náutico

Vila Nova x Fluminense