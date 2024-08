Vila Nova ganha nova opção no ataque para duelo contra o Sport

LUIZ FELIPE MENDES

Diante de tantas ausências para o duelo contra o Sport - são pelo menos sete desfalques -, o técnico Luizinho Lopes tem pelo menos uma notícia positiva no Vila Nova. O atacante Deni Júnior, que havia ficado fora do jogo contra o Guarani devido a um desconforto muscular, treinou normalmente com o restante do grupo e deve ser opção para a sequência.

O Vila Nova terá pelo menos sete desfalques para o próximo confronto. O zagueiro Marcondes, o volante Arilson e o meio-campista Luciano Naninho estão lesionados, enquanto o zagueiro Quintero e o meia João Lucas cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o lateral esquerdo Eric e o atacante Juan Christian estão de saída do clube.

Apesar de todas essas baixas, Luizinho Lopes só terá a ausência de Quintero entre os jogadores considerados titulares em comparação com os dois últimos jogos, contra Paysandu e Guarani. Guilherme Lacerda deve ser o substituto para atuar ao lado de Jemmes na defesa.

De qualquer forma, os desfalques diminuíram as opções do Vila Nova para o decorrer da partida diante do Sport, um adversário direto na briga pelo acesso. Entre o meio e o ataque, por exemplo, Luizinho Lopes só teria João Vitor, Apodi, Caíque, Everton e Emerson Urso como alternativas no ataque além dos titulares.

A possibilidade de poder contar com Deni Júnior aumenta o leque de opções. O atacante fez a sua estreia no empate em 2 a 2 com o Paysandu no OBA, pela 19ª rodada da Série B, entrando na reta final do 2º tempo. A tendência era de que ganhasse uma nova oportunidade contra o Guarani, mas ele sentiu o desconforto no dia anterior ao jogo e nem figurou entre os reservas, apesar de ter viajado até Campinas (SP).

Após avaliação durante a semana, Deni Júnior treinou normalmente e deve estar no banco nesta sexta-feira (16), às 21 horas, contra o Sport, no OBA, pela 21ª rodada da Segundona.