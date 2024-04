Vila Nova joga na Arena Pernambuco diante de um adversário que faz temporada consistente

Na 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova terá desafio contra uma equipe que faz temporada consistente em 2024. Na noite desta sexta-feira (26), às 19 horas, o Tigre encara o Sport, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife-PE.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e prováveis escalaçaões)

As duas equipes começaram bem a Série B, vencendo na 1ª rodada. O time pernambucano ganhou por 3 a 2 do Amazonas-AM, fora de casa. Como mandante, o time vilanovense foi superior e bateu com autoridade o Guarani, por 2 a 0.

O Sport é o atual bicampeão do Campeonato Pernambucano (2023 e 24), está na semifinal da Copa do Nordeste (decide vaga diante do Fortaleza) e também disputa a 3ª fase da Copa do Brasil. Nesta temporada, está invicto há 12 partidas. Na Série B, fracassou ano passado quando tinha o atacante Vagner Love e o meia Jorginho, após bons resultados até meados da competição. Em 2024, o clube quer o acesso.

O bom desempenho do Leão da Ilha desafia o Tigre e há mais dados desfavoráveis. Há praticamente 20 anos, o Vila Nova não vence o Sport – ganhou de 2 a 1 em junho de 2004. Nos 16 jogos disputados, são oito triunfos dos rubro-negros, sete empates e a solitária vitória alvirrubra na Série B de 2014.

Outro número conspira contra o Vila Nova. O Tigre nunca venceu quando jogou na Arena Pernambuco. São quatro confrontos pela Série B, nos quais perdeu do Náutico (2 a 0 em 2014 e 3 a 2 em 2016) e do Santa Cruz (5 a 1 em 2014 e 1 a 0 em 2017).

O técnico Márcio Fernandes não deve fazer mudanças radicais no Vila Nova, mantendo a base que começou a partida com o Guarani. Uma alteração pode ser a presença do volante e meia Igor Henrique no lugar de Geovane, estreante que foi elogiado na rodada passada. Porém, o treinador não revelou a formação que inicia o jogo. No ataque, Júnior Toddinho fez o segundo gol sobre o Guarani, com assistência de Alesson, destaque do time na temporada.

Uma escalação preparada por Márcio Fernandes e que pode ser mantida nas próximas rodadas é o volante João Vitor na lateral direita. Os dois contratados para a posição, Fábio e Elias, ainda terão de esperar pela oportunidade da estreia. O técnico está partindo do princípio de que as mudanças na formação serão definidas a partir de uma base de equipe.

Certo é que o treinador do Vila Nova passou a ter treze novas opções na Série B, na janela doméstica do torneio, em que mais de um time foi contratado pelo clube. Assim, após perder a final do Goianão para o Atlético-GO, o Tigre procura ser competitivo na Série B e na partida de volta da Copa verde, no dia 11 de maio, diante do Cuiabá-MT, fora de casa.

O Sport ostenta os bons números sobre o Vila Nova, mas também terá maratona de jogos nos próximos dias - disputará partidas por Série B, semifinal da Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O time é comandado pelo argentino Mariano Soso, que faz seu primeiro trabalho no futebol brasileiro.

Um dos nomes conhecidos do time é o atacante Gustavo Coutinho, campeão do Goianão de 2023 pelo Atlético-GO, artilheiro da Série B com 13 gols no ano passado. A direção do Leão da Ilha fez esforço para tê-lo em 2024, e o jogador já marcou dez gols na temporada, continuando com o faro de goleador em dia.

FICHA TÉCNICA

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán, Felipinho; Felipe, Fábio Matheus, Pedro Vilhena (Lucas Lima); Fabrício Dominguez, Gustavo Coutinho, Romarinho. Técnico: Mariano Soso

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor, Anderson Conceição, Ruan Santos, Éric; Ralf, Cristiano, Geovane (Igor Henrique), Luciano Naninho; Júnior Toddinho e Alesson. Técnico: Márcio Fernandes

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves da Silva (RS)

Assistentes: Victor Hugo Gonçalves da Silva (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)