Vila Nova lamenta chances de gol perdidas após tropeço no OBA lotado

O Vila Nova lamentou o primeiro tropeço como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. “Faltou o gol” foi uma das frases mais repetidas por jogadores do time colorado após o empate sem gols com o Criciúma, no OBA, nesta sexta-feira (12), na abertura da 6ª rodada da Segundona. O Tigre goiano acertou a trave adversária em três ocasiões, jogou com dois a mais em parte do duelo, mas não conseguiu marcar.

O discurso no Vila Nova depois da partida foi de lamentação por causa da circunstância da partida. Durante o segundo tempo, o time colorado jogou com um a mais após expulsão do atacante Eder, nos acréscimos da etapa inicial. Nos 20 minutos finais do jogo, a vantagem ficou maior após expulsão do zagueiro Rodrigo. O Tigre dominou ações ofensivas, criou chances, mas não conseguiu marcar em um jogo nesta Série B pela primeira vez.

“Foram três bolas na trave, o goleiro (Gustavo) deles pegou tudo. Apesar disso, conseguimos impor nosso jogo. Isso foi importante para a gente mostrar nosso trabalho, que é firme. Esses pontos que desperdiçamos em casa vamos ter de buscar fora”, comentou o zagueiro Rafael Donato, que completou 150 jogos pelo Vila Nova no empate com o Criciúma e acertou uma finalização na trave após cabeceio no primeiro tempo.

O zagueiro foi capitão do Vila Nova na partida e acredita que o Tigre mostrou que vai brigar na parte de cima da tabela. “Estão deixando a gente sonhar. Temos capacidade para fazer um grande campeonato. Time tem jogado em cima, foi assim hoje. Estou feliz pela marca de 150 jogos, queria ter marcado um gol e que fosse celebrado com uma vitória, mas faz parte e vamos trabalhar para vencer no próximo jogo”, completou o zagueiro Rafael Donato.

Apesar do tropeço, o Vila Nova deixou o gramado do OBA aplaudido pela torcida, que lotou a casa vilanovense. O público pagante de 7.998 foi o maior público da equipe colorada neste ano - o recorde anterior era da vitória de 1 a 0 sobre o Juventude, pela 3ª rodada, com 6.843 pagantes.

“Vamos passo a passo, tem outros favoritos no campeonato. O crescimento é normal, é natural, mas vamos trabalhar com seriedade. Assim podemos chegar lá (Série A), mas ainda é cedo”, comentou o diretor de futebol do Vila Nova, Frontini, sobre o momento do time colorado neste começo de Série B.

A equipe colorada iniciou a rodada na faixa de acesso (G4) e chegou aos 11 pontos, na 3ª colocação. O complemento da 6ª rodada vai ocorrer neste final de semana e o time colorado pode perder até quatro posições.

“Nós mostramos que queremos ganhar a todo tempo. A verdade é que não fizemos o gol, faltou o gol. O goleiro deles (Gustavo) estava em uma noite feliz, mas agora vamos descansar e trabalhar. Temos um jogo difícil na sequência”, falou o volante Sousa.

Próximo desafio

O Vila Nova volta a campo no domingo (21), pela 7ª rodada. O time colorado enfrenta o CRB, no estádio Rei Pelé, a partir das 18h15. Para essa partida, o técnico Claudinei Oliveira não contará com o atacante Neto Pessoa, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Desta forma, o treinador não poderá repetir a escalação titular pelo quinto jogo seguido.

A presença do técnico na partida, inclusive, é incerta. O treinador foi diagnosticado com pneumonia e foi ausência à beira do gramado no empate com o Criciúma. Segundo o Vila Nova, o treinador de 53 anos está bem, recebeu alta e passará por novos exames antes de retornar às atividades no clube colorado.

“Nosso departamento médico vai avaliar, ele recebeu alta e vamos ver como vai reagir. Vamos divulgar se ele (Claudinei Oliveira) voltar. Ele está em casa e está bem. Espero que ele possa estar aqui conosco na segunda-feira (15)”, afirmou Frontini.

Caso Claudinei Oliveira não comande o Vila Nova contra o CRB, o auxiliar Glauber Ramos seguirá no comando da equipe colorada diante do Galo.