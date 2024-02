Vila Nova mantém liderança e se prepara para clássico: "Temos que ser competitivos", diz ex-Goiás

O Vila Nova venceu a Aparecidense, nesta quarta-feira (31), por 3 a 1, e chega embalado para o clássico contra o Goiás. O time colorado lidera o Goianão 2024 e defende a 1ª colocação diante do rival esmeraldino, que é o vice-líder. No OBA, pela 5ª rodada, o Tigre contou com gols de Alesson, Sandrinho e Anderson Conceição para bater o Camaleão, que descontou com Du Fernandes.

O time colorado se tornou o primeiro clube, neste Goianão, que permanece na liderança da competição em rodadas consecutivas. O Vila Nova foi líder na 1ª rodada, o Goianésia assumiu a ponta na 2ª, o Goiás foi o 1º colocado na 3ª e a equipe colorada reassumiu o posto mais alto na 4ª rodada, permanecendo na 5ª após o triunfo sobre a Aparecidense.

Considerando edições que o Goianão foi disputado com 12 equipes, o Vila Nova faz seu melhor início desde o último título goiano em 2005. Os 12 pontos conquistados em 2024 igualam os inícios de campanhas das temporadas de 2005 e 2006.

O Vila Nova também ampliou a sequência de vitórias no Goianão. Depois do revés para o Anápolis na 2ª rodada, o time colorado emplacou três triunfos seguidos, diante do Crac, Atlético-GO e Aparecidense, que elevam a confiança da equipe para o clássico que será disputado no próximo domingo (4), na Serrinha.

“Esperamos fazer mais um grande jogo. Temos que ser competitivos, a prova disso são os últimos jogos. Nós precisamos manter essa pegada de competitividade para fazer um grande clássico”, comentou o atacante Apodi, que é um dos quatro jogadores do Vila Nova que são ex-Goiás e vão reencontrar o time esmeraldino - os demais são Alesson (artilheiro do Tigre com 3 gols), Fernandão e Sandrinho.

Fernando mais avançado

Principal contratação da temporada, o volante Fernando jogou sua segunda partida pelo Vila Nova em seu retorno ao clube. O camisa 25 atuou mais avançado no 1º tempo e chegou a pisar na área em alguns lances. Acertou a trave em um lance. Na etapa final, ele priorizou a marcação e diminuiu o ritmo até ser substituído por Anderson Conceição, que marcou um dos gols da vitória sobre a Aparecidense.

“Ainda preciso pegar ritmo de jogo, foram quase 60 dias sem jogar. Eu fiz um jogo razoável contra o Atlético-GO, hoje (quarta, 31) fiz outro jogo razoável, mas pouco a pouco eu vou melhorar. Estou buscando ritmo e quero fazer um grande no clássico”, completou Fernando, que, em sua primeira passagem pelo Vila Nova, jogou pela última vez diante do Goiás, em 2007.

Para o clássico, o técnico Higo Magalhães contará com o retorno do atacante Fernandão, que foi poupado diante da Aparecidense. O atacante Juan Christian, porém, deixou o OBA mancando com dores no tornozelo e será avaliado nos próximos dias.