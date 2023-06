Vila Nova marca nos acréscimos, vence a Chapecoense e segue na vice-liderança

O Vila Nova mostrou mais uma vez que é um time que não desiste. Na base da insistência, o Tigre venceu a Chapecoense, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (6), na Arena Condá, em Chapecó (SC), e segue na caça do líder Vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Vila Nova chegou aos 23 pontos e segue na vice-liderança a dois pontos do líder Vitória, que venceu o Tombense-MG nesta 11ª rodada e fez com que o Tigre não tivesse a possibilidade de pular para a primeira colocação.

Mesmo fora de casa, o Tigre criou as oportunidades mais perigosas do jogo. O time colorado carimbou o travessão duas vezes com Guilherme Parede e Igor Henrique. Quando o empate parecia certo, Matheus Souza apareceu na pequena área para dar a sétima vitória para o time colorado.

O jogo

Fora de casa, o Vila Nova começou a partida dando demonstrações de que seria perigoso contra a Chapecoense. Logo no primeiro minuto, Guilherme Parede recebeu em velocidade e quase surpreendeu o goleiro João Paulo. O Tigre estava bem postado em campo e armado para transições em velocidade.

A melhor oportunidade da Chapecoense no 1º tempo foi com um cabeceio de Richard, que mandou a bola rente à trave, mas tirou a bola do companheiro Danrlei, que estava melhor posicionado para a conclusão.

A nota negativa para o time colorado na etapa inicial foi o cartão amarelo recebido pelo volante Ralf, que o tira da partida contra o Guarani, no próximo sábado (10). O melhor momento do Tigre se deu aos 30 minutos, quando Guilherme Parede invadiu a área e chutou forte, de pé esquerdo, e viu João Paulo desviar com a ponta dos dedos antes da bola explodir no travessão.

2º tempo

O técnico Gilmar Dal Pozzo fez duas mudanças na equipe de Chapecó para a etapa final e o time catarinense melhorou. Aos 12 minutos, Alisson Farias exigiu grande defesa de Dênis Júnior. Na sequência, Richard finalizou e Rafael Donato salvou em cima da linha. O Tigre se safou de sofrer o primeiro gol na Arena Condá por muito pouco.

Mas a Chapecoense também não podia reclamar. Aos 26 minutos, o meia Igor Henrique chutou de fora da área, com o pé esquerdo, e a bola encontrou caprichosamente o travessão. Mais uma vez o poste impedia o gol colorado.

A Chapecoense teve o volante Pablo expulso aos 28 minutos. Com um homem a mais em campo, o Tigre se lançou para o ataque em busca de mais dois pontos. O técnico Claudinei Oliveira mexeu na equipe e as mudanças surtiram efeito. Aos 48, Victor Andrade fez boa jogada pela esquerda e passou para Rodrigo Gelado, que serviu Matheus Souza, autor do gol salvador do Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 11ª rodada

Jogo: Chapecoense x Vila Nova

Local: Arena Condá (Chapecó-SC)

Data: 6/6/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Douglas Marques das Flores/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira/SP

VAR: Vinicius Furlan/SP

0 CHAPECOENSE: João Paulo; Felipe Albuquerque (Ronei), Rodrigo Freitas, Rafael Ribeiro (Bruno Leonardo) e Cristiano; Pablo, Gustavo Cazonatti e Felipe Ferreira; Richard (Bruno Vinícius), Danrlei (Giovanni Pavani) e Alisson Farias (Maxwell). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

1 VILA NOVA: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf (Igor Henrique), Lourenço (Marlone), Ronald (Victor Andrade) e Guilherme Parede (Matheus Souza); Caio Dantas (Sousa) e Neto Pessoa. Técnico: Claudinei Oliveira.

Expulsão: Pablo (Chapecoense)

Gol: Matheus Souza aos 48’ do 2º tempo (Vila Nova)

Público: 4.720 torcedores