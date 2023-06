Vila Nova não aproveita chances e perde para o Sport, no Recife

O Vila Nova teve boas chances de marcar um ou mais gols no primeiro tempo, mas, sem aproveitá-las, foi derrotado pela segunda vez na Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado na Ilha do Retiro, no Recife, na noite deste domingo (18). A equipe vilanovense perdeu as oportunidades e o jogo, por 1 a 0, para o Sport, um dos favoritos ao acesso à elite nacional.

Como diferencial, o time pernambucano tem aquilo que a maioria dos clubes procura no futebol – o goleador, o especialista na arte de fazer gols. A vitória do Sport foi conquistada graças ao gol do atacante Vágner Love, de 39 anos, aos 24 minutos do primeiro tempo.

No lance, o "artilheiro do amor" teve oportunismo para se posicionar bem na área e chutar colocado, marcando o 8º gol dele na Série B, da qual é o artilheiro.

Esta é a segunda derrota do Vila Nova na Série B – havia sido batido pela Ponte Preta, por 1 a 0. Agora, o time goiano busca a reabilitação no sábado (24), pela manhã, às 11 horas, em Ribeirão Preto, onde enfrenta o Botafogo-SP. O colorado permanece com 24 pontos, mas perde uma posição para o Sport – do 3º lugar, fica em 4º.

Partida atrasada

Em partida atrasada da 2ª rodada da Série B, os dois times se encontraram no cenário em que miravam a liderança da Série B no domingo vazio de jogos, pela elite nacional e Segundona. Ou, no mínimo, para garantir permanência no grupo dos quatro melhores colocados (G4).

Só as duas equipes, posicionadas entre as melhores neste início de Série B, atuaram no final de semana. O Sport, com compromissos atrasados, se aproxima da ponta. A primeira meta estava traçada – vencer o Vila Nova para assumir o 3º lugar (24 pontos). Para o time goiano, a vitória seria suficiente para coloca-lo como líder.

O Sport voltou a ter a presença completa da torcida, depois de cumprir punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa de confusão criada ano passado, na rodada final da Série B. A Ilha do Retiro não estava lotada, mas um dos aliados do time, ao jogar em casa, é o incentivo da galera, que empurrou a equipe, apesar de o início do jogo ter sido dominado pelo Vila Nova.

Chances

A equipe vilanovense criou boas chances. O trio do meio de campo – Ralf, Sousa e Lourenço – articulou boas jogadas. Pelo alto, o Vila Nova criou duas vezes, uma delas defendida por Renan e, a outra, o cabeceio para fora de Marcondes.

O momento de lamento colorado foi uma espécie de castigo para o time na sequência do jogo. Na arrancada, Ronald driblou o goleiro Renan e deixou Neto Pessoa à vontade, na área. O atacante chutou, mas Rafael Thyere salvou o gol vilanovense muito próximo da linha, aos 5 minutos. Oportunidade incrível, daquelas que não se pode desperdiçar em partidas importantes e diante de adversários pesados.

A bola puniu e o Sport não perdoou o erro do Vila Nova. Até então discreto em campo, Jorginho apareceu para jogar com Vágner Love, Fabrício Daniel e Luciano Juba. Numa bola cruzada para o meio da área, livre e oportunista como sempre, Vágner Love bateu de primeira no canto e levantou a torcida – Sport 1 a 0, aos 24 minutos.

O terceiro ato de punição ao Vila Nova parou no barulho da trave, na batida colocada da bola de Guilherme Parede, e no rebote em que Ralf buscou o canto, mas chutou para fora. O Vila Nova foi para o intervalo atrás no placar, inferior no aproveitamento das finalizações e obrigado a buscar o empate no segundo tempo.

Sport superior

O Sport foi superior na etapa final, teve mais chances e se fechou também para assegurar o triunfo em casa. Quando chegou ao ataque e teve as oportunidades, o Vila Nova repetiu o primeiro tempo e desperdiçou chances. Numa delas, Neto Pessoa parou na defesa de Renan, enquanto Sabino chutou cruzado, mas para fora.

Aos 43 minutos, ainda teve o lance em que a bola tocou em Marcondes, mas o gol contra do Sport foi anulado. Na Ilha do Retiro, o Leão rugiu mais alto que o Tigrão e garantiu mais uma vitória na Série B.

FICHA TÉCNICA

1 Sport: Renan; Eduardo (Everthon), Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Jorginho (Alisson Cassiano); Fabrício Daniel (Edinho), Vagner Love (Gabriel Santos), Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira

0 Vila Nova: Dênis Júnior; Leo Duarte, Marcondes, Rafael Donato, Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa (Caio Dantas), Lourenço (Cristiano); Ronald (Everton Brito), Neto Pessoa (Luciano Naninho), Guilherme Parede (Matheus Souza). Técnico: Claudinei Oliveira

Local: Estádio da Ilha do Retiro (Recife-PE). Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva/MG (Fifa). Assistentes: Celso Luiz da Silva/MG e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG. Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira/MG (VAR-Fifa). Gol: Vagner Love, aos 24 minutos do 1º tempo. Renda: R$ 235.810,00. Público: 15.004 pessoas.