Vila Nova não aproveita vantagem e empata com o Criciúma

O Vila Nova não aproveitou a vantagem numérica de dois jogadores a mais em parte da partida contra o Criciúma e empatou sem gols com a equipe catarinense na abertura da 6ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira (12), no OBA lotado, o time colorado acertou a trave adversária três vezes, desperdiçou chances nos dois tempos do jogo e passou em branco pela primeira vez na Segundona.

Com o resultado, o Vila Nova chega aos 11 pontos e assume a 3ª colocação, mas pode perder quatro posições no complemento da rodada. O Criciúma é o 2º, com 14 pontos.

Na próxima rodada, o Vila Nova visita o CRB no domingo (21). O jogo da 7ª rodada será disputado a partir das 18h15, no estádio Rei Pelé.

DOMÍNIO COLORADO

O Vila Nova dominou a primeira etapa no OBA. No começo do jogo, o Criciúma arriscou algumas finalizações após cruzamentos, mas foi superado em chances pelo time colorado na primeira metade do jogo. Mesmo com menos posse de bola, o Tigre finalizou mais vezes (10 a 3) e atuou no campo ofensivo.

QUASE, DONATO!

O zagueiro Rafael Donato completou 150 jogos pelo Vila Nova diante do Criciúma e foi dele as duas primeiras boas chances na partida. Em uma sequência dupla, o camisa 5 cabeceou com perigo após cobrança de falta aos 15 minutos. O goleiro Gustavo tocou na bola, que bateu na trave e saiu para escanteio. Na cobrança, o defensor teve nova oportunidade, mas foi parado pela zaga adversária desta vez.

PRESSÃO E EXPULSÃO

O Vila Nova manteve o ritmo ofensivo ao longo do primeiro tempo. Neto Pessoa, Guilherme Parede e Caio Dantas tiveram oportunidades para abrir o placar, mas não passaram pelo goleiro Gustavo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Vila Nova ficou em vantagem em campo. Aos 47 minutos, o atacante Eder, do Criciúma, recebeu cartão amarelo após falta tática. Dois minutos depois, por reclamação, o jogador recebeu cartão vermelho direto e foi expulso.

MAIS PRESSÃO

Os times voltaram do intervalo sem mudanças, mas em campo a partida se tornou ataque contra defesa. O Vila Nova partiu para cima do Criciúma, passou a ter mais posse de bola e criou chances para tirar o zero do placar. Aos 7 minutos, a melhor chance: Caio Dantas acertou a trave direita do goleiro Gustavo, após cruzamento de Guilherme Parede

DIMINUIU O RITMO

Com o passar do tempo e sem que o Vila Nova conseguisse furar a defesa do Criciúma, o jogo ficou mais equilibrado. O time visitante começou a sair do campo defensivo e criou algumas oportunidades que levaram perigo a defesa vilanovense.

CRICIÚMA COM NOVE

Com o Criciúma saindo mais para o ataque, o Vila Nova encontrou espaços para sair em contra-ataques. Aos 32 minutos, em um contragolpe, Guilherme Parede foi derrubado na entrada da área pelo zagueiro Rodrigo. Como se tratou de um chance clara de gol, o árbitro André Bento/MG mostrou vermelho direto para o defensor.

NÃO ENTRA



O Vila Nova partiu para cima em busca do primeiro gol e bombardeou o goleiro Gustavo. A melhor chance ocorreu aos 52 minutos, quando Victor Andrade acertou o travessão do Criciúma após chute de fora da área. Apesar do ímpeto ofensivo, o time colorado não conseguiu marcar e o duelo terminou empatado sem gols no OBA.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 6ª rodada

Jogo: Vila Nova 0x0 Criciúma

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 12/5/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento/MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Lehi Sousa Silva/MG

VAR: Vinicius Furlan/SP

0 VILA NOVA: Dênis Júnior; Léo Duarte (Rian), Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf (Sousa) e Lourenço (João Celeri); Guilherme Parede, Caio Dantas, Neto Pessoa (Victor Andrade) e Everton Brito (Luciano Naninho). Técnico: Glauber Ramos.

0 CRICIÚMA: Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo (Miqueias), Fellipe Mateus (Matheus Mancini) e Marquinhos Gabriel (Hélder); Eder e Felipe Vizeu (Fabinho). Técnico: Cláudio Tencati.

Cartões amarelos: Eder, Gustavo, Rômulo, Cristovam, Fabinho (Criciúma) e Neto Pessoa (Vila Nova)

Expulsões: Eder e Rodrigo (Criciúma)

Público pagante: 7.998

Público total: 9.081

Renda: R$ 210.360,00