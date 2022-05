Vila Nova: novo técnico quer brigar no alto da tabela

Um time que goste de jogar com a bola nos pés e que frequente a primeira metade da tabela de classificação da Série B. Esses sãos os desejos do recém-chegado técnico Dado Cavalcanti, de 40 anos, que se apresentou ao Vila Nova para ocupar o espaço deixado por Higo Magalhães.

Apesar de expressar seus desejos que soam como música aos ouvidos de qualquer torcedor, o novo técnico do Tigre disse que não é “charlatão” para ficar fazendo promessas futuras.

A queda de rendimento do Vila Nova nos últimos jogos e a ausência de resultados positivos na Série B do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil forçaram a diretoria colorada a mexer no comando da equipe.

O presidente Hugo Jorge Bravo explicou que a direção do clube, sob seu comando, acreditou o máximo que pôde em uma reviravolta com Higo Magalhães, mas que foi motivada a fazer uma mudança para algo novo.

“Chegou em um ponto onde entendíamos que era necessária a mudança e assim foi feito. Como o futebol exige velocidade nessas mudanças, ao proceder a tomada de decisão e mudar, de pronto fomos ao mercado buscar o substituto e chegamos em alguém que sempre foi muito bem visto por nós, que é o Dado. Temos a convicção de que vai trazer um conceito diferente. Não estou falando melhor ou pior, mas diferente”, explicou o presidente Hugo Jorge Bravo ao apresentar o novo técnico colorado.

Aos 40 anos, Dado Cavalcanti chega ao Vila Nova para trabalhar pela primeira vez no futebol goiano. O pernambucano teve passagens importantes por clubes como Paraná, Paysandu e Bahia. Estava por último no Vitória, onde disputou o campeonato estadual em 2022.

No Bahia, Dado Cavalcanti atuou como coordenador técnico das categorias de base e é reconhecido por ter uma visão macro do futebol. O novo treinador colorado acredita que pode contribuir não somente com o sucesso do Tigre dentro das quatro linhas, mas para o crescimento do clube como um todo.

“Essa foi uma das variáveis que facilitou meu acerto com o Vila Nova. Essa condição de se estruturar e evoluir como clube, como instituição e não somente por resultados dentro de campo. Isso faz parte da minha vivência e procuro, nos clubes que passo, mergulhar e conhecer toda estrutura”, enfatizou Dado Cavalcanti, que possui experiência com futebol de base e espera fazer uma boa conexão entre a equipe principal e a estrutura de formação de atletas.

“Quero que o departamento de futebol profissional não seja uma ilha, como é em vários clubes. A proximidade (entre o profissional e a base) só ajuda, só agrega. Para o clube é importante esse pensamento em perspectivas futuras e valorização dos jogadores da casa, até para um processo de retroalimentação”, comentou o técnico Dado Cavalcanti.

Nesta segunda-feira (16), Dado Cavalcanti já colocou a mão na massa e teve o primeiro contato com o elenco colorado. O novo técnico sabe que tem dois objetivos pela frente e que um depende do outro.

O primeiro é de curto prazo. O treinador precisa motivar o elenco para retomar o trilho das vitórias e vencer a Chapecoense na próxima quinta-feira (19), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A retomada da confiança é um elemento importante para que o Vila Nova caminhe para o segundo e mais importante objetivo, que é o de ocupar a parte superior da tabela de classificação.

Dado Cavalcanti disse que aceitou o convite colorado justamente por compreender que o Tigre possui elenco com potencial para estar entre os 10 primeiros colocados. Para o treinador, estar posicionado nesta região da tabela de classificação permite estar com planos mais ousados em mente, embora não queira vender sonhos neste momento inicial que deve ser de muito trabalho.

“O Vila Nova tem todas as condições de brigar na parte de cima da tabela. Não vou aqui ser charlatão e começar a fazer promessas futuras, mas entendo que quando você está próximo da tábua superior está sempre aspirando alguma coisa melhor ainda. Esse é nosso propósito aqui”, frisou o novo técnico do Vila Nova.