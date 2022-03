Vila Nova oficializa contratação de atacante nigeriano

O Vila Nova oficializou a contratação, por empréstimo, do atacante Ebere Christian. O jogador assinou contrato até o final do Goianão de 2023. Ele já está em Goiânia e treina com o elenco que se prepara para a disputa da Série B. O empréstimo foi cedido pelo Fluminense do Itaum-SC.

O atacante nigeriano conquistou uma marca expressiva no futebol brasileiro na 1ª fase da Copa do Brasil, quando marcou um dos gols da vitória do Pouso Alegre-MG, seu ex-clube, diante do Paraná. Ele se tornou o quinto africano que anotou um gol no torneio nacional na história - Joel Tagueu (Londrina e Santos), Geraldo (Coritiba), Nuno Robalo (Paysandu) e Johson (Londrina) foram os outros.

Ebere Christian também tem no currículo o título da Copa do Mundo FIFA Sub-17, em 2015, pela Nigéria. No Brasil, além do Fluminense do Itaum-SC, jogou por equipes como Metropolitano-SC, Maringá, Paraná e por último no Pouso Alegre-MG.

O jogador tem a velocidade e força como principais virtudes e chega para disputar posição com Victor Andrade, Pablo Dyego e Jean Silva.