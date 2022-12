Vila Nova oficializa contratação do atacante Lourenço

O Vila Nova oficializou a contratação do atacante Lourenço, na manhã desta quarta-feira (28). O jogador de 25 anos é aguardado ainda nesta quarta para concluir os trâmites da negociação, assinar contrato válido até o fim de 2023 com o Tigre e iniciar os treinos de pré-temporada.

Lourenço é o 12º reforço do Vila Nova para o início da temporada de 2023. O atacante já trabalhou com o técnico Claudinei Oliveira, no Avaí. Na carreira, ainda defendeu Santa Cruz, Democrata-MG e União Luziense-MG. Por último, estava no CSA, clube que defendeu em 2022 em 32 partidas.

A contratação de Lourenço deve ser a última do Vila Nova para o início da temporada de 2023. O clube colorado tinha o desejo de acertar com um meia de criação, mas deve deixar essa contratação para ao longo do próximo ano após analisar o mercado e como as opções no atual elenco vão atuar nas primeiras competições da próxima temporada.

Lourenço é o 5º reforço para o ataque do Vila Nova. Antes dele na posição, chegaram os atacantes Wendson, Vinícius Leite, Hyuri e Guilherme Parede. As outras contratações da equipe colorada foram os goleiros Vanderlei, Dênis Júnior, Victor Hugo, o zagueiro Carlos Alexandre, os laterais Diego Renan e Marcelinho e o volante Rickson.

O Vila Nova segue os treinos de pré-temporada nesta semana. O elenco colorado deve ganhar folga no final de semana para celebração do Ano Novo e retornar atividades no dia 2 de janeiro. A estreia da equipe vilanovense no Goianão 2023 será no dia 12 de janeiro, no OBA, contra o Goiânia.