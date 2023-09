Vila Nova para no goleiro, sofre gol nos acréscimos e perde em casa para o CRB

Após criar boas chances e dominar o segundo tempo, o Vila Nova foi surpreendido pelo CRB-AL e perdeu por 1 a 0 em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na tarde deste domingo (3). O adversário chegou ao gol da vitória, em Goiânia, aos 46 minutos do segundo tempo.

O Vila Nova, que poderia entrar no G4 da Série B, fecha a rodada em 7º lugar, com 42 pontos, agora perseguido de perto pelo Atlético-GO (41 pontos) e pelos outros adversários, como CRB-AL (39 pontos) e Ceará (38 pontos).

O revés em casa caiu como uma ducha de água fria sobre a torcida alvirrubra, que se mostra preocupada por causa dos últimos resultados na Série B do Brasileiro. São duas derrotas seguidas: antes de perder em casa para o CRB, o Tigre foi batido pelo Criciúma, também por 1 a 0, fora de casa.

Formação repaginada

Para recuperar a confiança e voltar a vencer em casa, o técnico Marquinhos Santos deu uma repaginada na formação do Vila Nova. O treinador optou pela presença de quatro meias, com a intenção de ver o time valorizar mais a posse de bola e carregá-la até a última linha defensiva do adversário, o CRB.

A equipe vilanovense teve Cristiano, Igor Henrique, Lourenço e Luciano Naninho, meia que ganhou mais uma chance de começar jogando. Para atuar no ataque, Everton Brito e Caio Dantas foram escolhidos pelo técnico colorado.

O CRB conseguiu anular as melhores tentativas vilanovenses no primeiro tempo. Diga-se de passagem, pouquíssimas chances, pois o Vila Nova se mostrou burocrático e com dificuldades para criar oportunidades.

Em casa, os jogadores do Vila mostraram disposição física, mas faltaram criatividade e ousadia na definição dos lances. Numa das raras chances, a bola atravessou a área da equipe alagoana, à espera de um pé para empurrá-la e levantar a torcida alvirrubra.

Contusão

No CRB, o técnico Daniel Paulista perdeu ainda na etapa inicial o artilheiro Anselmo Ramon, contundido e substituído por Rômulo. Só uma vez, no chute de João Paulo para fora, o adversário levou perigo à meta de Dênis Júnior.

Boa mudança no intervalo

A galera vilanovense não gostou do rendimento do time, assim como Marquinhos Santos. Uma mudança dele no intervalo mudou o panorama da partida – a troca do atacante Everton Brito por Juan Christian. Antes dos 10 minutos, o Vila Nova criou quatro oportunidades e mostrou o que deixou de fazer, até então.

Luciano Naninho chutou por cima da meta, Fábio Alemão tirou o gol de Juan Christian, assim como o goleiro Diogo Silva apareceu em outra conclusão de Juan Christian. Isso sem falar que Caio Dantas desperdiçou boa chance na área.

O segundo tempo do Vila foi totalmente oposto. O time se libertou do futebol burocrático, foi criando as oportunidades. Faltava, desta vez, capricho para abrir o placar, o detalhe para que a torcida festejasse o gol.

Enquanto Diogo Silva se destacava pelo CRB, no lado vilanovense o goleiro Dênis Júnior foi elástico ao evitar a surpresa desagradável dos visitantes. No jogo que se encaminhava para terminar sem gol, o CRB-AL contrariou a lógica.

No contra-ataque, o chute forte de Bruno Silva, antes da chegada de dois defensores, na entrada área, balançou as redes vilanovenses, calando a galera vilanovense no OBA – CRB 1 a 0, aos 46 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

0 Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma, Rodrigo Gelado; Cristiano, Lourenço, Igor Henrique, Luciano Naninho (Henrique Almeida); Everton Brito (Juan Christian) e Caio Dantas (Neto Pessoa). Técnico: Marquinhos Santos

1 CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Gum), Ramon Menezes, Edimar; Falcão, Lucas Lima (Auremir), João Paulo (Rafael Longuine), Renato; Léo Pereira (Bruno Silva) e Anselmo Ramon (Rômulo). Técnico: Daniel Paulista

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO). Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Cipriano da Silva Sousa (TO). Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ). Gol: Bruno Silva aos 46 minutos do 2º tempo. Público: 9.857 pagantes. Renda: R$ 260.725,00.