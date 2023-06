Vila Nova pede ingressos para clássico no Accioly; Atlético-GO afirma que é preciso tempo para alinh

A diretoria do Vila Nova fez uma solicitação à Federação Goiana de Futebol (FGF) para que, neste sábado (1º), no primeiro clássico goiano válido pela Série B, entre Atlético-GO x Vila Nova, os torcedores colorados possam ter acesso à carga de 10% dos ingressos destinada aos visitantes, conforme regulamento do Brasileiro.

O pedido chama a atenção porque os clássicos goianos têm sido disputados com torcida única nos últimos anos porque os clubes optaram por estender a outros jogos a recomendação de que isso ocorra no confronto entre Goiás e Vila Nova.

A FGF informou que encaminhou o pedido à CBF, por se tratar de competição nacional. O presidente da entidade, Ronei Freitas, afirmou que não se opõe à venda de bilhetes para a torcida colorada desde que haja acordo entre as direções dos dois clubes. O Atlético-GO coloca à venda, na média, 11,7 mil ingressos nos jogos no Estádio Antonio Accioly – no caso, os vilanovenses teriam direito a 1,1 mil entradas.

O acordo entre as partes (clubes) e a garantia do Batalhão Especializado em Policiamento em Eventos (Bepe) precisam ser alinhados antes do clássico. O tempo é curto para que a questão seja resolvida e a logística do jogo seja preparada com a presença das duas torcidas no Antônio Accioly.

Sem recomendação

Não há recomendação de torcida única no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) no clássico Atlético-GO x Vila Nova. O Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos de Futebol (Gfut) esclarece que a decisão de única torcida nos jogos entre os dois clubes é uma deliberação das diretorias de ambos.

Clube mandante no clássico, o Atlético-GO pede garantias às autoridades ligadas à segurança pública em Goiás.

“Primeiro, penso no meu torcedor. Segundo, preciso de segurança e quem dá (segurança) é o Bepe”, argumentou o presidente do clube rubro-negro, Adson Batista. O dirigente disse que “é até favorável, mas com tempo e para o ano que vem” à presença de duas torcidas nos clássicos, desde que isso seja tratado com mais tempo.

O dirigente pontua que apoia iniciativas como “torcida mista” em clássicos locais, mas espera que as torcidas organizadas deixem de praticar violência nos jogos.

O Vila Nova espera ser atendido na solicitação, mas reconhece que há “uma necessidade de entendimento". "A Polícia Militar já se manifestou que está pronta para fazer a segurança do evento. Não existe proibição nenhuma e estamos esperando o posicionamento (Atlético-GO) para ver se o nosso torcedor vai ter o direito de presença no Estádio Antônio Accioly”, afirmou o vice-presidente do Vila Nova, Vinícius Cerqueira.

O dirgente do Vila Nova reconhece que “após o ofício (à FGF), há ponderações do mandante (Atlético-GO)”, mas lembra que ano passado o clube recebeu jogos com grandes torcidas adversárias e pede que a decisão seja tomada nesta quinta-feira (29).

Nesta quarta-feira (28), o Bepe informou que não havia recebido nada formalizado para que se posicionasse sobre o assunto. Mas ressaltou que a “Polícia Militar desenvolve qualquer policiamento, principalmente relacionado à segurança quando na realização de partidas de futebol”, informou o tenente-coronel Dário de Araújo Martins, do Bepe.

Porém, fez ressalva importante de que é preciso tempo para pensar no trabalho de segurança. “O planejamento para este tipo de evento é iniciado a nível de instituição, com 15 dias de antecedência”, tanto para o quantitativo de público como para o acompanhamento das torcidas organizadas.