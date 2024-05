Vila Nova perde de virada para o América-MG e segue sem pontuar fora de casa na Série B

O Vila Nova perdeu, de virada, para o América-MG por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (8), na Arena Independência, em Belo Horizonte, e segue sem pontuar fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Após quatro rodadas, o Tigre tem 6 pontos, de duas vitórias que conseguiu em casa. Fora de seus domínios, o clube colorado perdeu para o Sport e, agora, o América-MG.

Igor Henrique abriu o placar para o Vila Nova na Arena Independência. Renato Marques, Juninho e Fabinho marcaram para o América-MG.

Em 8º lugar, por enquanto, o Vila Nova pode ser ultrapassado até o complemento da 4ª rodada da Série B. Se vencesse o América-MG, poderia entrar no G4.

Na próxima rodada da Série B, o Vila Nova pega o Novorizontino em casa, no OBA, na próxima terça-feira (14), às 19 horas.

Antes disso, a equipe goiana decide vaga contra o Cuiabá na semifinal da Copa Verde. No sábado (11), o time joga na Arena Pantanal, às 19 horas. O Tigre tem vantagem e pode até perder por um gol de diferença para avançar à final. No jogo de ida, o Vila Nova venceu por 2 a 0.

Como foi o jogo

O Vila Nova chegou para o jogo contra o América-MG bastante modificado em relação ao time titular escalado contra o Operário-PR na última rodada. Foram oito alterações, incluindo quem pediu passagem por ter entrado bem nos últimos jogos, como Henrique Almeida, e quem não pode atuar na Copa Verde no próximo sábado (11), como Jemmes, Elias, Geovane e Emerson Urso. Igor Henrique se encaixa nos dois motivos.

Anderson Conceição, Ralf e Luciano Naninho começaram no banco. Eric, João Vitor e Alesson sequer foram para o jogo. Com isso, o técnico Márcio Fernandes poupou jogadores para a decisão de vaga na Copa Verde, contra o Cuiabá, no sábado (11), e também deu chance para jogadores que só podem atuar na Série B.

O Tigre começou bem o jogo, pressionando a saída de bola do Coelho e chegou ao gol primeiro, apesar de o time da casa ter tido a primeira chance, com Renato Marques. Roberto cruzou para a área cobrando escanteio e Igor Henrique, na primeira trave, cabeceou no cantinho esquerdo aos 9 minutos.

O América-MG saiu em busca do empate e teve chances variadas, mas não tão claras até os 20 minutos, quando saiu o gol. A jogada começou na direita, passou para a esquerda, setor em que Marlon cruzou rasteiro para a área. Renato Marques completou para o gol.

O Vila Nova teve uma boa chance, com Geovane finalizando depois de ficar com a sobra de falta batida por Roberto. O América-MG carimbou a trave com Renato Marques aos 29.

Antes do intervalo, o time da casa virou. Aos 41, Juninho foi lançado nas costas de Ruan Santos, dominou na área e deu um toquinho na bola tirando de Dênis Júnior, que saiu nele. Depois da virada, Emerson Urso ainda levou perigo ao América-MG.

No início do segundo tempo, o Coelho chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. Veio o cruzamento da direita, e Ricardo Silva cabeceou para a rede, mas havia impedimento na jogada. O América-MG incomodava e queria mais gols.

Dênis Júnior teve trabalho. Por três vezes, defendeu jogadas entre os 18 e os 22 minutos. Aos 37, fez uma defesaça, salvando o Vila Nova de levar gol de Renato Marques.

Aos 42, o América-MG conseguiu ampliar. Fabinho aproveitou sobra no meio da área e completou para o gol.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Independência (Belo Horizonte-MG)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade/BA

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen/BA e Ledes José Coutinho Neto/BA

Árbitro de vídeo: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

3 AMÉRICA-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon (Nicolas); Juninho (Wallisson), Alê e Benítez (Moisés); Felipe Azevedo (Fabinho), Renato Marques e Vítor Jacaré (Adyson). Técnico: Cauan de Almeida

1 VILA NOVA: Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Anderson Conceição e Roberto (Rhuan); Geovane (Estevão), Cristiano e Igor Henrique; Juan Christian (Apodi), Emerson Urso (Luciano Naninho) e Henrique Almeida (Igor Torres). Técnico: Márcio Fernandes

Gols: Igor Henrique (9'/1ºT), Renato Marques (20'/1ºT), Juninho (41'/1ºT) e Fabinho (42'/2ºT)