Vila Nova perde para o Tanabi e está eliminado da Copinha

O Vila Nova perdeu para o Tanabi, por 2 a 1, e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira (9), o time colorado entrou em campo com a necessidade de vencer para avançar à 2ª fase da Copinha, mas decepcionou com o revés que decretou a queda precoce na fase de grupos da principal competição sub-20 do País.

O jogo no Estádio Alberto Victolo teve domínio do Tanabi no primeiro tempo e foi um jogo aberto na etapa final. O atacante Toró abriu o placar para a equipe da casa, aos 21 minutos de jogo. Ele aproveitou sobra na entrada da área depois de cobrança de escanteio e chutou forte no ângulo do goleiro colorado.

Com a necessidade de vencer para se classificar, o Vila Nova partiu para cima no segundo tempo e chegou ao empate nos minutos finais. Aos 37 minutos, depois de lançamento longo, o atacante Eduardo Maia aproveitou erro defensivo e concluiu para marcar o gol do empate: 1 a 1.

O time colorado, porém, não criou nova chance de gol e foi penalizado aos 42 minutos. Após cobrança de falta que bateu na trave colorada, o atacante Luis Guilherme aproveitou rebote e cabeceou para colocar o Tanabi em vantagem novamente e decretar a eliminação do Vila Nova na Copinha.

A equipe goiana encerrou participação na Copinha na 3ª colocação do Grupo 1, com 3 pontos. O Vila Nova venceu o Atlético Gloriense-SE na 1ª rodada, por 2 a 0, mas perdeu os jogos seguintes para Ponte Preta (1 a 0) e Tanabi (2 a 1) e se despede da competição na 1ª fase.

A equipe retorna a Goiânia nesta semana e alguns jogadores devem ser utilizados no time profissional que se prepara para a disputa do Campeonato Goiano.