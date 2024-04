Vila Nova prepara duas formações para semi da Copa Verde e estreia na Série B

Vice-campeão do Campeonato Goiano, o Vila Nova se preocupa em preparar o time para duas frentes diferentes: a partida de ida da semifinal na Copa Verde, contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira (17), e a estreia na Série B, diante do Guarani, no final de semana seguinte. Como são duas competições diferentes e os dez atletas contratados pelo clube não podem disputar a Copa Verde, o treinador Márcio Fernandes precisará montar duas equipes.

Isso será trabalhado pela comissão técnica nos próximos dias, mas, como há partida agendada para a Copa Verde no meio da próxima semana, a equipe base será composta pelos jogadores que disputaram a decisão do Goianão, em dois jogos contra o Atlético-GO.

Uma das opções de Márcio Fernandes deve ser Apodi, recuperado de contusão muscular. O jogador pode retornar ao ataque. Apodi atuou pela última vez na vitória apertada (1 a 0) sobre o Goianésia, nas quartas de final do Goianão.

Na final, o Vila Nova teve o zagueiro Rhuan Santos improvisado na lateral direita. Luciano Naninho, que entrou durante o segundo jogo da decisão, deve ser titular diante do Cuiabá e preparado para a Série B. No ataque, além do goleador Alesson (autor de sete gols no Goianão e um na Copa Verde), outros atacantes vão disputar vaga, como Fernandão, Henrique Almeida e Juan Christian.

Depois, a preocupação de Márcio Fernandes será encaixar os dez contratados para a Série B. Até agora, o clube contratou o goleiro Halls, o zagueiro Jemmes, os laterais Fábio, Elias e Rhuan (laterais), Geovane, Cristiano, Igor Henrique (volante e meia), Igor Torres e Júnior Todinho (atacantes) – eles serão regularizados nos próximos dias.

Ao mesmo tempo, o clube continua emprestando jogadores ou liberando atletas. Nos últimos dias, o Grêmio Anápolis, que disputa a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, acertou empréstimo do zagueiro Kayk, o lateral esquerdo Higor, o volante Rafael e o atacante Filipi Samuel.

Após a final do Goianão, a direção vilanovense liberou os atacantes Sandrinho e Gustavinho, o lateral direito Matheus Pivô e o goleiro Felipe. O atacante Igor Bolt ainda não acertou a saída dele do clube.