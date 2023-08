Vila Nova quer aproveitar jogos em casa para embalar na Série B

O Vila Nova inicia sequência de dois jogos como mandante com objetivo de conquistar seis pontos para seguir na faixa de acesso (G4) e embalar novamente na Série B. O time colorado encerrou período de cinco partidas sem vitória diante do Juventude na segunda-feira (7) e agora se prepara para enfrentar Avaí e Mirassol na sequência da competição nacional no OBA.

O OBA tem sido principal aliado para conquista de pontos do Vila Nova na Série B: 55,2% dos pontos conquistados (21 de 38) pelo time goiano na Série B foram como mandante. O bom desempenho como visitante equilibra a soma, mas dentro de casa o Tigre tem se mostrado mais regular e espera melhorar seu aproveitamento para seguir no G4.

Na Série B, entre os 20 times, o Vila Nova foi o último a perder como mandante. O revés de 1 a 0 para o Sport, na última partida da equipe no OBA, acabou com a invencibilidade colorada. O jogo contra o Avaí será o primeiro na casa vilanovense desde essa derrota, na 21ª rodada, e a expectativa é que o Tigre consiga dar resposta rápida para voltar a vencer em Goiânia.

O Vila Nova tem o quarto melhor desempenho na Série B em jogos como mandante. O time goiano tem 70% de aproveitamento OBA, com seis vitórias, três empates e uma derrota. Guarani (76,7%), Vitória (80%) e Sport (86,1%) estão à frente da equipe colorada no quesito.

Com sequência de jogos em casa, sem viagens para partidas fora, o técnico Marquinhos Santos terá mais tempo à disposição para fazer ajustes que ele entende que são necessários para a evolução do Vila Nova junto ao seu modelo de jogo. O treinador não terá semanas livres entre as partidas do Avaí (sábado, 12) e Mirassol (quinta, 17), mas conseguirá maior período com o elenco na tentativa de crescimento.

O aspecto defensivo costuma ser o ponto principal que o técnico Marquinhos Santos prioriza em sua chegada a um novo clube. Diante do Juventude, a equipe goiana não teve boa atuação defensiva no primeiro tempo: deixou alguns espaços que foram ocupados por adversários e permitiu que finalizações perigosas fossem feitas na direção do goleiro Dênis Júnior, que salvou o Vila Nova em três ocasiões na etapa inicial do duelo.

Ajustes

No segundo tempo, posicionamentos e movimentos foram ajustes e o Tigre teve atuação sólida no período. Depois de cinco jogos sendo vazado de maneira consecutiva, a equipe goiana não sofreu gol contra o Juventude e venceu para se recuperar na Série B.

Agora, o objetivo da equipe é embalar novamente na Segundona e seguir na faixa de acesso. O volante Lourenço, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, não enfrenta o Avaí.

Os departamentos médico e de fisioterapia do Vila Nova dão sequência ao tratamento do atacante Caio Dantas para que ele fique à disposição diante do Mirassol, na próxima semana. O jogador, que se recupera da segunda lesão muscular, deve iniciar a transição nesta quarta-feira (9), mas ainda não deverá ser relacionado para o jogo de sábado contra o Avaí. Ingressos para o duelo estão à venda com valores que variam de 30 a 100 reais.