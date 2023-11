Vila Nova quer evitar roteiro que viveu três vezes nos pontos corridos da Série B

O Vila Nova tenta não repetir o roteiro de edições da Série B, nos pontos corridos, em que brigou para subir, mas chegou à última rodada fora da disputa. A equipe planeja seguir vivo na briga pelo acesso até a última rodada.

Nos anos de 2008, 2017 e 2018, o clube colorado viu as chances de subir à elite nacional acabarem justamente na 37ª rodada, que é a próxima que o Tigre terá na Segundona neste ano.

Desde que o formato dos pontos corridos foi adotado na Série B em 2006, essa é a quarta vez que o Vila Nova chega às rodadas finais com chance de subir à Série A. A primeira vez foi em 2008.

Neste momento da competição, há 15 anos, o time colorado tinha 55 pontos, era o 6º colocado e estava a cinco pontos de distância do Grêmio Barueri, que fechava o G4 em 4º. A chance do acesso acabou na 37ª rodada, quando a equipe goiana perdeu, fora de casa, para o Brasiliense por 2 a 1.

Nove anos depois, o Vila Nova voltou a brigar por uma vaga na elite nacional. Em 2017, o Tigre estava em 7º e também tinha 55 pontos com cinco pontos de diferença para o 4º colocado, que era o Paraná. Novamente, a chance de acesso acabou na 37ª rodada.

O time colorado até fez sua parte e venceu o Náutico, fora de casa, por 2 a 1. Mas o Paraná precisava de uma vitória para confirmar o acesso e bateu o CRB, como visitante, pelo mesmo placar. O tricolor confirmou sua ida à Série A e acabou com a chance do Vila Nova.

No ano seguinte, o Vila Nova repetiu campanha de 55 pontos na 7ª colocação, mas estava a dois pontos de distância do Avaí, que fechava o G4.

No Serra Dourada, o Vila Nova empatou por 2 a 2 com o Criciúma e viu sua chance de conquistar o acesso à elite acabar na conclusão da 37ª rodada, já que o Avaí venceu na jornada e aumentou a diferença para quatro pontos a uma rodada do fim da competição nacional.

O cenário em 2023 é difícil, mas o Vila Nova confia que conseguirá um final diferente. A equipe colorada tem 58 pontos, é a 6ª colocada e tem três pontos de diferença para o rival Atlético-GO, que fecha o G4 - é também a mesma distância de pontuação para o vice-líder Criciúma.

O time colorado pode ficar sem chance de acesso na 37ª rodada, mas isso dependerá de uma combinação de resultados: derrota ou empate com o Vozão, que o Criciúma pontue diante do Botafogo-SP, que o Sport vença o Vitória, que o Juventude pontue contra a Ponte Preta e o Atlético-GO ganhe do Mirassol.

A equipe colorada não depende de si na reta final, tem que vencer os dois jogos que restam e torcer para tropeços de pelo menos dois dos cinco adversários alcançáveis em pontuação que estão à sua frente na classificação.

O duelo contra o Ceará marca a despedida do Vila Nova dos jogos como mandante na temporada. A expectativa no clube é de casa cheia. Mais de 5 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. Os valores variam de 25 a 100 reais.