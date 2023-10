Vila Nova quer reverter fase e tem bons números diante do Guarani, fora

Mesmo com as chances de acesso à Série A diminuídas após o empate (0 a 0) em casa, contra a Chapecoense, o Vila Nova ainda tem alguns aliados para o jogo diante do Guarani, no início da noite deste sábado (7), em Campinas-SP.

Na partida agendada para o interior paulista, seis pontos separam as duas agremiações. A paulista soma 53 pontos, contra 47 pontos da equipe goiana.

O time alvirrubro pretende diminuir esta vantagem rival, conta com a terceira melhor campanha como visitante na Série B e tem bom retrospecto contra o Bugre no Estádio Brinco de Ouro, onde não perde há seis partidas, desde 2017.

Em Campinas, o Vila Nova vem de quatro empates – um deles, por 2 a 2, foi pela 2ª fase da Copa do Brasil de 2022 e terminou com vitória alvirrubra nos pênaltis (5 a 4) – e duas vitórias, com uma goleada (4 a 1) na Série B 2021.

Foram bons resultados, conquistados em momentos difíceis. Por isso, o técnico Lisca imagina que um triunfo fora de casa pode recolocar a equipe colorada de volta, com mais chances, à disputa pelo acesso.

“Está tudo (na Série B) em aberto. A disputa está muito acirrada. Vamos com muita confiança para enfrentar o Guarani. Temos de buscar fazer um bom jogo para obter a vitória”, destacou o treinador vilanovense, que assumiu a equipe que tem o terceiro melhor desempenho como visitante na Série B, com 20 pontos - seis vitórias, dois empates e sete derrotas.

Dono deste bom aproveitamento, o Vila Nova confronta o terceiro melhor mandante, o Guarani, que obteve 35 pontos em casa.

“São jogos fundamentais. Se você pudesse escolher jogos para ganhar, seria diante de adversários que estão acima, na tabela. Todos os times que estão ali, de 8º (lugar) para a frente, vão se cruzar. Temos de nos preparar bem, estudar bem o Guarani”, repetiu Lisca, elogiando o trabalho do treinador do Bugre, Umberto Louzer, que ano passado conquistou o Goianão pelo Atlético-GO.

Os dois treinadores travaram uma das disputas mais equilibradas da Série B, em 2020. Louzer, então na Chapecoense, conquistou o título com um gol de pênalti nos acréscimos, tirando o 1º lugar que estava nas mãos do América-MG e de Lisca. Agora, os dois estão em outros clubes e, também, em lados diferentes.

“O Guarani é uma bela equipe, mas temos condições de ir lá (Campinas), enfrentá-lo de igual para igual, armar uma estratégia correta. É jogo decisivo e fundamental”, definiu Lisca.

Para enfrentar o Guarani, o técnico do Vila Nova conta com o retorno de dois jogadores que estavam suspensos: o volante Igor Henrique (ex-Guarani) e o zagueiro Eduardo Doma.

Igor Henrique marcou quatro gols na Série B e tem sido importante quando o time está no ataque. Outra opção é Eduardo Doma, titular do time na maioria dos jogos da Série B, ao lado de Rafael Donato.

FRENTE A FRENTE

O Vila Nova como visitante na Série B

3º melhor desempenho

44,44% de aproveitamento

20, pontos em 15 jogos

6 vitórias

2 empates

7 derrotas

18 gols marcados

12 gols sofridos

O Guarani como mandante na Série B

3º melhor desempenho

77,78% de aproveitamento

35 pontos em 15 jogos

11 vitórias

2 empates

2 derrotas

26 gols marcados

10 gols sofridos