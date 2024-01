Vila Nova regulariza Fernando Reges, que fica disponível para estrear

O volante Fernando foi regularizado e pode estrear pelo Vila Nova. A regularização do contrato do jogador, que será de dois anos, foi publicada no BID na segunda-feira (22). Fernando treina no Tigre desde o dia 11 deste mês, ele começou com atividades físicas, mas já foi inserido nas atividades com bola.

O volante se recupera de uma lesão no ombro, sofrida no dia 3 de dezembro, quando ainda defendia o Sevilla, da Espanha, seu último clube. No planejamento colorado, Fernando será inserido aos poucos nos jogos.

Além da lesão, ele mantém o condicionamento físico por não atuar há quase 50 dias. A previsão inicial é que o volante seja utilizado a partir da 5ª rodada do Goianão, contra a Aparecidense. A partida está prevista para o dia 28 de janeiro, no OBA.

Fernando voltou ao Vila Nova, clube que o revelou, após 17 anos no futebol europeu. Por lá, virou ídolo no Porto e Sevilla, além de ter atuado pelo Manchester City e Galatasaray.

Por causa de um problema familiar, Fernando decidiu voltar ao Brasil. Ele recebeu propostas de equipes como Inter, Cruzeiro e Vasco, tinha acerto encaminhado com a equipe gaúcha, mas optou por assinar com o Vila Nova para ficar mais próximo de familiares e ainda jogar por seu clube de coração.