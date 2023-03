Vila Nova sofre gol no último lance, perde para o Náutico e é eliminado da Copa do Brasil

O Vila Nova perdeu para o Náutico, por 2 a 1, nesta quinta-feira (9), e está eliminado da Copa do Brasil. Nos Aflitos, o time colorado se despediu do torneio nacional na 2ª fase com resquícios de crueldade.

Kayon abriu o placar para o Timbu no começo do primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa final, Neto Pessoa empatou o duelo, resultado que levaria a decisão para os pênaltis. No último lance, aos 53 minutos, Nathan aproveitou sobra de cobrança de escanteio e deixou o Náutico na frente novamente.

Com o resultado, o Vila Nova sofreu a segunda eliminação em cinco dias. Antes da queda na Copa do Brasil, o Tigre foi eliminado do Campeonato Goiano, pelo Anápolis, nas quartas de final. Na próxima semana, o clube colorado inicia a fase quartas de final da Copa Verde contra o Cuiabá.

O duelo de ida será disputado na quarta-feira (15), no OBA, a partir das 19 horas. A decisão no torneio regional será no dia 22, na Arena Pantanal. A Copa Verde é a única competição que o Vila Nova vai disputar até o início da Série B, em abril.

LÁ E CÁ

O jogo nos Aflitos começou movimentado com os dois times criando oportunidades para abrir o placar nos primeiros cinco minutos. A primeira boa chegada foi do Vila Nova. Logo no primeiro minuto da decisão, Neto Pessoa recebeu dentro da área e finalizou com a canhota. O goleiro Vagner leu bem a jogada e fez a defesa para o Timbu.

A resposta do Náutico ocorreu no ataque seguinte, aos 2 minutos. Matheus Carvalho recebeu próximo da meia-lua da grande área, girou e bateu no ângulo do Vila Nova. O goleiro Vanderlei teve bom salto e espalmou por cima da meta.

TIMBU NA FRENTE

Com propostas ofensivas, pois entraram em campo no sistema 4-3-3 e priorizam as jogadas pelas beiradas, Vila Nova e Náutico fizeram jogo movimentado. No duelo da transição, chutes de fora da área foram constantes no primeiro tempo. Aos 11 minutos, em um desses lances, o atacante Paul Villero acertou a trave direita do goleiro Vanderlei.

O Timbu percebeu o bom momento e pressionou o Vila Nova. Em nova jogada de velocidade, o Náutico avançou pela esquerda e colocou cinco jogadores dentro da área do time goiano. O volante Souza finalizou forte e Vanderlei espalmou, mas a bola sobrou na área vilanovense e Kayon, que entrou livre pelo lado direito do ataque, testou de cabeça para abrir o placar nos Aflitos.

SÓ DEU NÁUTICO

O gol não diminuiu o ímpeto ofensivo do Náutico. O Timbu seguiu melhor no jogo, criou oportunidades para ampliar, mas parou em algumas tentativas no goleiro Vanderlei. Em duas ocasiões, o camisa 1 do Tigre parou o atacante Paul Villero, que acertou bonitos chutes cruzados na direção da meta colorada.

A equipe da casa anulou o setor ofensivo do Vila Nova. O time colorado priorizou jogadas pelo lado esquerdo, mas quando Vinícius Leite ou Neto Pessoa recebiam a bola pelo setor, a marcação do Náutico chegava firme e parava o ataque vilanovense. Marlone, pelo meio, teve espaço para avançar, mas não fez bom primeiro tempo quando tentou criar chances para os atacantes colorados.

CONTROLE DO JOGO

O começo do segundo tempo foi diferente de toda etapa inicial. O Vila Nova conseguiu ter mais posse de bola e jogou por mais tempo no campo de ataque. O Tigre, porém, esbarrou na falta de criatividade nas jogadas com bola rolando e na forte marcação do Náutico. A melhor oportunidade do time colorado no retorno do intervalo surgiu com Lourenço, aos 14 minutos. O camisa 11 cobrou falta perigosa, mas parou no goleiro Vágner.

Com boa atuação defensiva, o Náutico levou perigo nos contra-ataques. Em rápida descida pela esquerda, Paul Villero cruzou rasteiro na medida para Matheus Carvalho. O camisa 10 bateu na saída do goleiro Vanderlei, que fez grande defesa para salvar o Vila Nova.

MUDANÇAS E GOL DO VILA

O jogo ficou morno após os 25 minutos. Sem criatividade ofensiva, o Vila Nova rodou a bola, alongou passes, virou jogadas, mas não construiu jogadas para furar a marcação do Náutico. O Timbu, com vantagem no placar, baixou as linhas e renovou a energia no setor defensivo com alterações feitas pelo técnico Dado Cavalcanti. A equipe da casa saiu pouco nos contra-ataque e também não levou perigo para o goleiro Vanderlei.

Nos minutos finais, o Vila Nova foi para o abafa na busca do empate, que levaria a decisão para os pênaltis. Deu certo. Aos 46 minutos, Rodrigo Gelado cruzou na medida para o atacante Neto Pessoa. O camisa 9 subiu entre os zagueiros do Náutico e desviou para deixar tudo igual nos Aflitos: 1 a 1.

NO ÚLTIMO LANCE

Quando o jogo parecia se encaminhar para a disputa dos pênaltis, o Náutico marcou pela segunda vez na partida. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área e Nathan, que saiu do banco de reservas, chutou forte para marcar o gol da vitória do Timbu, aos 53 minutos da etapa final.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 2ª fase

Jogo: Náutico 2x1 Vila Nova

Local: Aflitos (Recipe/PE)

Data: 9/3/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Magno Arantes Lira (MG)

NÁUTICO: Vágner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto (Jean Mangabeira), Souza e Matheus Carvalho (Nathan); Kayon (Régis Tosatti), Júlio (Jael) e Paul Villero. Técnico: Dado Cavalcanti.

VILA NOVA: Vanderlei; Diego Renan (Rian), Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Marlone (Rickson) e Lourenço; Vinícius Leite (Matheus Souza), Neto Pessoa e Guilherme Parede (Hyuri). Técnico: Claudinei Oliveira.

Gols: Kayon, aos 13 minutos do 1º tempo (Náutico) e Neto Pessoa, aos 46 minutos (Vila Nova) e Nathan, aos 53 minutos do 2º tempo (Náutico)

Cartões amarelos: Guilherme Parede, Eduardo Doma, Rian, Neto Pessoa (Vila Nova), Matheus Carvalho e Gauto (Náutico)

Público total: 8.345

Renda: R$ 159.400,00