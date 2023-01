Vila Nova supera campo encharcado e estreia com vitória na Copinha

O Vila Nova estreou com vitória sobre o Nova Iguaçu-RJ, por 1 a 0, pelo Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Mauá (SP), na tarde desta quarta-feira (4). O resultado colocou o Tigre na liderança de sua chave e em boas condições para avançar para a 2ª fase.

A partida foi disputada no gramado encharcado do Estádio Pedro Benedetti, em Mauá, onde pouco tempo antes os times representantes da cidade, Mauá Futebol e Mauaense, empataram em 1 a 1.

As condições do gramado impediam que o Vila Nova conseguisse colocar em prática sua superioridade técnica e a partida foi equilibrada na primeira metade.

Para o 2º tempo, o time colorado conseguiu se impor mais no ataque e chegou ao gol da vitória aos 32 minutos. Após uma boa jogada do atacante Guilherme Pires pelo lado esquerdo do campo, a bola foi alçada na área e ficou limpa para Gabriel Mendes chegar para finalizar e abrir o placar em Mauá.

Em desvantagem no placar, o Nova Iguaçu se lançou ao ataque e colocou o Tigre em apuros durante alguns momentos da partida. O Vila Nova conseguiu se segurar bem na defesa e manteve a vantagem até o apito final.

O Vila Nova volta a campo no sábado (7) para enfrentar o Mauaense, às 15h15, no Estádio Pedro Benedetti. Em caso de vitória, o Vila Nova estará classificado para a 2ª fase da competição.