Vila Nova tem 11 jogadores garantidos para próximo ano

Com o elenco de férias após o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vila Nova passa a trabalhar na reformulação do plantel para a próxima temporada e partirá de uma base de jogadores que já possuem contrato com o clube. O diretor de futebol Carlos Frontini terá trabalho para buscar renovações contratuais e novos reforços no mercado.

Neste momento, o plantel do Tigre conta com dez jogadores remanescentes do grupo que disputou a temporada de 2023, além de um reforço contratado.

As únicas posições totalmente carente de peças são as de goleiro e de volante.

Para as laterais, o Vila Nova tem Marcelinho (direito) e Rodrigo Gelado (esquerdo), com Iago Mendonça e Eduardo Doma como opções para a zaga, além dos meias Luciano Naninho, João Lucas e Daniel. Para o ataque, as peças remanescentes são Juan Christian, que terminou a temporada em alta e os contestados Neto Pessoa e Henrique Almeida.

O único reforço já acertado para 2024, até o momento, é o atacante Eron, de 25 anos. O jogador se destacou pelo Caxias-RS ao marcar 14 gols na Série D do Campeonato Brasileiro.