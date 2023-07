Vila Nova tem desafio duplo em condição em que se dá bem na Série B

Invicto no OBA, o Vila Nova também tem incomodado como visitante na Série B. Líder da competição nacional com 34 pontos, o Tigre se prepara para dois jogos seguidos fora de casa na sequência da Segundona e tem o objetivo de manter o bom desempenho longe de Goiânia para seguir na ponta.

Entre os 20 clubes da Série B, o Vila Nova tem o 3º melhor desempenho como visitante. O time colorado venceu quatro partidas fora de casa, empatou dois jogos e perdeu duas vezes, que são os únicos reveses do clube na Segundona: Sport (1 a 0) e Ponte Preta (1 a 0). O aproveitamento é de 58,3%.

Apenas dois times estão à frente do Vila Nova na campanha como visitante. O Criciúma tem aproveitamento de 62,5% e o Novorizontino aparece com 66,7%. Os dois, assim como o time goiano, jogaram oito partidas fora de casa.

O desempenho do Vila Nova como visitante tem sido crucial para a campanha da equipe na Série B. Ao todo, 14 dos 34 pontos da equipe (41,1%) foram conquistados com o Tigre fora de casa. Esse aproveitamento e a invencibilidade como mandante (oito jogos e aproveitamento de 83,3%) colocam a equipe goiana no topo da classificação.

Será a terceira vez que o Vila Nova jogará dois jogos seguidos como visitante na atual edição da Série B. Nas ocasiões anteriores, o Tigre venceu pelo menos um jogo. Entre as rodadas 4 e 5, a equipe goiana ganhou do Avaí (3 a 0) e empatou por 1 a 1 com o Mirassol.

A outra sequência ocorreu por causa da mudança da data do jogo válido pela 2ª rodada, contra o Sport. O Leão venceu o Tigre por 1 a 0 e, na partida seguinte, diante do Botafogo-SP, pela 13ª rodada, o Vila Nova goleou por 3 a 0.

Além desses jogos, o Vila Nova venceu CRB e Chapecoense em atuações como visitante.

A próxima sequência fora de casa será diante de Londrina, no sábado (15), e Ceará, na quarta-feira (19). Apesar dos jogos como visitante, o elenco do Vila Nova vai retornar para Goiânia entre as partidas. O Tigre fecha o 1º turno em casa, contra o ABC, no dia 22 deste mês.

Dúvida

Para o jogo deste sábado (15) contra o Londrina, o técnico Claudinei Oliveira tem uma dúvida. O atacante Caio Dantas, com dores musculares, fez exames na quarta-feira (12) e aguarda resultados. A tendência é que ele não enfrente o time paranaense pela 17ª rodada. Isso será confirmado nesta quinta-feira (13), data que o Vila Nova encerra a preparação em Goiânia.

No elenco do Vila Nova, porém, não há outro centroavante à disposição para formar dupla de “noves” com Neto Pessoa no sistema de quatro atacantes.

Nesta Série B, em duas ocasiões o técnico Claudinei Oliveira não iniciou jogos com dois centroavantes na formação titular: diante do CRB, na 7ª rodada, e Sport, na 2ª rodada. Nas duas situações, o volante Sousa foi escolhido para iniciar. Desta vez, porém, ele não está disponível por estar suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Igor Henrique, Cristiano, e Luciano Naninho são opções de atletas no meio, caso Claudinei Oliveira não inicie a formação com quatro atacantes.