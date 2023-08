Vila Nova tem seu 4º pior rendimento no início do 2º turno dos pontos corridos da Série B

O Vila Nova começou o 2º turno da Série B com alerta ligado em relação ao aproveitamento da equipe neste início da segunda metade da Segundona. O principal receio do clube colorado é repetir campanhas recentes em que brigou pelo acesso, mas viu o sonho ficar distante por causa da queda de desempenho em algum momento no returno.

(Veja números no fim deste texto)

Após seis jogos, o Vila Nova registra o 4º pior aproveitamento neste recorte no início do 2º turno em comparação com desempenhos do clube goiano nas outras 12 participações na Série B dos pontos corridos.

O Tigre conquistou 7 pontos em 18 disputados, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O aproveitamento de 38,9% é o mesmo que o Vila Nova teve após seis jogos em 2018, ano em que também brigou pelo acesso. A diferença é que, há cinco anos, o time colorado venceu uma vez, empatou quatro partidas e perdeu uma.

Neste ano, o Vila Nova começou o returno com derrotas para o Novorizontino (3 a 1) e Sport (1 a 0), se recuperou com triunfo de 2 a 0 sobre o Juventude, que iniciou sequência de três jogos sem derrota para depois ter o empate com Avaí (1 a 1) e a vitória sobre o Mirassol (2 a 0). Na última rodada, perdeu para o Criciúma por 1 a 0.

Os desempenhos de 2023 e 2018 são melhores apenas que aproveitamentos de duas edições em que o time colorado foi rebaixado à Série C: 2011 (22,2% com uma vitória, um empate e quatro derrotas) e 2014 (16,7% com uma vitória e cinco derrotas).

Em 2017, outra temporada em que disputou o acesso, o Vila Nova fez 55,6% após seis jogos no 2º turno. O melhor registro é de 2008, na edição em que o time colorado mais chegou perto da Série A: 83,3%, com cinco vitórias e um empate. A queda de desempenho há 15 anos ocorreu na reta final da competição nacional.

No 1º turno deste ano, o Vila Nova fez seu melhor turno na história da Série B com 35 pontos. Foi o segundo melhor 1º turno de um clube goiano desde 2006, só atrás dos 36 pontos que o Atlético-GO conquistou em 2009.

Internamente, o Vila Nova reconhece que pode viver momentos de oscilação na Série B, mas que o importante será ter sucesso no final da competição. O presidente Hugo Jorge Bravo e o técnico Marquinhos Santos costumam dizer que “durante a guerra, vão ocorrer derrotas em batalhas”, ao se referirem a tropeços da equipe na Segundona.

Consenso

No clube, há um consenso que o único modo para o Vila Nova não piorar o aproveitamento e deixar de brigar pelo acesso é manter o bom ambiente, confiança e foco para superar adversidades que o time vai encontrar na sequência da Série B.

Pela primeira vez desde que assumiu o Vila Nova, Marquinhos Santos terá mais do que três dias de preparação entre jogos na Série B. O próximo compromisso do time colorado será apenas no dia 3 de setembro, contra o CRB, no OBA, a partir das 15h45. O treinador ainda terá mais nove dias de atividades antes do confronto válido pela 26ª rodada.

O zagueiro Rafael Donato volta de suspensão, enquanto Guilherme Parede e Ralf desfalcam a equipe por suspensão. Cristiano deve atuar no meio-campo, enquanto Everton Brito, Gustavo Maia e Juan Christian disputam posição no ataque.