Vila Nova tenta dar resposta rápida após 1ª derrota na Série B

Pela primeira vez nesta Série B, o Vila Nova perdeu e a meta do clube colorado é de dar uma resposta rápida. Neste domingo (28), o time goiano foi superado por 1 a 0 pela Ponte Preta, com gol do atacante Pablo Dyego, que fez valer a “lei do ex” e acabou com a sequência invicta do Tigre na Segundona.

O discurso no Vila Nova depois da primeira derrota foi de que esse momento chegaria, todos estavam cientes e frisam que o importante será a resposta que o clube terá após o revés. Depois de sete jogos invicto na Série B, com cinco vitórias e dois empates, o time colorado deixou o campo derrotado e terá a semana livre para o duelo de sábado (3 de junho) contra o Sampaio Corrêa.

Entre os jogadores, há o entendimento de que nada está errado e a derrota faz parte do processo. O técnico Claudinei Oliveira frisou que o Vila Nova não fugiu das suas características, lutou para ter outro resultado e faltou eficiência ao clube goiano contra a Ponte Preta.

O treinador também pontuou que o foco do Vila Nova é no próximo jogo na Série B e pediu a confiança do torcedor, que tem comparecido ao OBA (média de 6.981 pagantes por jogo). “Perdemos no nosso oitavo jogo, não foi de forma vergonhosa e lutamos até o final. A verdade é que temos que dar uma resposta em casa, não será fácil, nunca será, mas vamos nos preparar para um jogo difícil e tentar vencer o Sampaio Corrêa”, afirmou o técnico Claudinei Oliveira.

Time que mais finaliza na Série B, com 148 chutes, o Vila Nova chutou 12 vezes contra o time paulista e só acertou o gol uma vez. Sete tentativas foram bloqueadas pela marcação alvinegra. Isso, na opinião do treinador, mostrou que o Tigre arriscou na partida, mas esbarrou na defesa da Ponte Preta, que dificultou ações ofensivas da equipe goiana e nos arremates em campo.

Para o jogo contra o Sampaio Corrêa, o Vila Nova terá a ausência do polivalente Lourenço, que tem atuado como segundo volante. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Quem fica à disposição após suspensão é o lateral direito Léo Duarte.

A sequência invicta do Vila Nova foi histórica para o clube. Em 13 participações na Série B, o time colorado teve seu melhor início de competição com sete partidas sem derrota (cinco vitórias e dois empates) e 17 pontos: um a mais que a edição de 2008 e dois de vantagem em relação ao ano de 2017. No período, o Tigre somou 81% de aproveitamento, marcou 11 gols e sofreu dois.

Apesar da derrota, o Vila Nova contou com tropeços de concorrentes no primeiro pelotão da tabela e segue na faixa de acesso à Série A. O time colorado é o 3º colocado com 17 pontos, a dois do líder Vitória.