Vila Nova terá de repetir feito que não ocorre desde 2015, na Copa Verde, para avançar

Vila Nova possui missão complicada na Copa Verde, mas não impossível. Ao longo das dez edições do torneio regional, três equipes já viraram eliminatórias após perderem jogos de ida por dois ou mais gols de diferença. Os feitos, porém, não ocorreram desde 2015 e o Tigre tenta uma nova virada na próxima quarta-feira (22).

No cenário que o time goiano se encontra contra o Cuiabá, outros clubes já precisaram e conseguiram virar confrontos quando perderam por dois ou mais gols de diferença na partida de ida em alguma fase do torneio regional. Os exemplos para o Vila Nova são o Brasília-DF (virou duas vezes), Remo e o próprio Cuiabá.

As viradas dessas equipes ocorreram nas edições de 2014 e 2015. Depois disso, todas as viradas seguintes foram quando a vantagem inicial era de um gol de diferença - veja todas as viradas da Copa Verde, com êxito de classificação ou conquista de título, no final deste texto.

Uma dessas viradas, após derrota de um gol de diferença no jogo de ida, foi justamente em um confronto entre Vila Nova e Cuiabá.

Em 2020, os times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa Verde e a equipe colorada avançou de fase. Na ida, o Cuiabá venceu por 1 a 0. Na volta, no OBA, o Vila Nova fez 3 a 0 e avançou à semifinal daquela edição.

Essa foi a única virada que o Vila Nova conquistou ao longo das seis participações na Copa Verde com êxito no objetivo de se classificar. Na mesma edição, em 2020, o time colorado perdeu para o Brasiliense na semifinal por 2 a 0 e conseguiu levar o confronto para os pênaltis na partida de volta ao vencer por 3 a 1. Nas penalidades, a equipe goiana foi eliminada.

Após derrota de 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final na quarta-feira (15), o Vila Nova precisa vencer o Cuiabá por três gols de diferença, no tempo regulamentar do jogo de volta, para ir à semifinal. Se vencer por dois de vantagem, leva a decisão para os pênaltis.

Confira as viradas que ocorreram ao longo de dez edições da Copa Verde:

2021

Quartas de final

Ida: Brasiliense 1x0 Nova Mutum-MT

Volta: Nova Mutum-MT 1(3)x(2)0 Brasiliense

2020

Quartas de final

Ida: Cuiabá 1x0 Vila Nova

Volta: Vila Nova 3x0 Cuiabá

2019

1ª fase

Ida: Real Noroeste-ES 1x0 Iporá

Volta: Iporá 2x0 Real Noroeste-ES

Oitavas de final

Ida: Sobradinho-DF 1x0 Remo

Volta: Remo 3x0 Sobradinho-DF

Quartas de final

Ida: Atlético-AC 2x1 Remo

Volta: Remo 6x1 Atlético-AC

Ida: Luverdense 2x1 Goiás

Volta: Goiás 4x2 Luverdense

Semifinal

Ida: Goiás 1x0 Cuiabá

Volta: Cuiabá 1(4)x(3)0 Goiás

Final

Ida: Cuiabá 0x1 Paysandu

Volta: Paysandu 0(4)x(5)1 Cuiabá

2018

1ª fase

Ida: Operário-MS 1x0 Cuiabá

Volta: Cuiabá 3x0 Operário-MS

2ª fase

Ida: Sparta-TO 1x0 Luverdense

Volta: Luverdense 7x0 Sparta-TO

2017

1ª fase

Ida: Fast Clube-AM 1x0 Peixe de Amazônia-AP

Volta: Peixe de Amazônia-AP 4x1 Fast Clube-AM

Ida: São Raimundo-RR 1x0 Águia de Marabá-PA

Volta: Água de Marabá-PA 3x0 São Raimundo-RR

2ª fase

Ida: Remo 2x1 Peixe de Amazônia-AP

Volta: Peixe de Amazônia-AP 3x0 Remo

2015

1ª fase

Ida: Independente-PA 2x0 Brasília-DF

Volta: Brasília-DF 4x0 Independente-PA

Semifinal

Ida: Paysandu 2x0 Remo

Volta: Remo 2(5)x(4)0 Paysandu

Final

Ida: Remo 4x1 Cuiabá

Volta: Cuiabá 5x1 Remo

2014

Semifinal

Ida: Brasília-DF 0x2 Brasiliense

Volta: Brasiliense 0x3 Brasília-DF

Final

Ida: Paysandu 2x1 Brasília-DF

Volta: Brasília-DF 2(7)x(6)1 Paysandu