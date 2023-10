Vila Nova trabalha para, no 2º turno, aproveitar mais as chances de gol e melhorar defesa

O Vila Nova precisa reverter situações adversas para se manter vivo na disputa pelo acesso à Série A. O time vilanovense jogará na noite deste sábado (7), diante do Guarani, em Campinas-SP, onde tem bom retrospecto nas partidas recentes. As duas equipes estão separadas por seis pontos – 53 a 47 pontos -, vantagem que é favorável ao clube paulista, que está em 3º lugar na Série B e é um dos candidatos à vaga na elite nacional.

Para voltar vitorioso do interior paulista, o Tigre necessita fazer ajustes no sistema defensivo, cujo desempenho caiu no returno, aproveitar mais as chances de gols criadas e mostrar força diante dos rivais diretos na Série B.

Até agora, no 2º turno da Série B, o Vila Nova foi derrotado por Novorizontino (3 a 1), Sport, Criciúma e CRB (nas três vezes, de 1 a 0). Diante dos clubes que brigam pelo acesso, os melhores resultados foram sobre Juventude e Mirassol (vitórias por 2 a 0). Porém, os tropeços, dentro e fora de casa, como diante do Sampaio Corrêa (2 a 1), da Chapecoense (0 a 0) e da Ponte Preta (1 a 1), fizeram com que o time colorado perdesse posições na tabela de classificação.

Antes da viagem para Campinas e com duas semanas de clube, o técnico Lisca também vê a necessidade de o time melhorar o aproveitamento ofensivo. O treinador do Vila Nova lembra que o time marcou somente dez gols no returno em onze partidas.

O desperdício das oportunidades de gols criadas pelo time tem sido um problema no decorrer da competição. Para melhorar as chances de acesso, Lisca recomenda melhorar no sistema ofensivo.

O técnico também citou que os números defensivos tiveram queda no returno. O Vila Nova ainda se mantém como a equipe menos vazada na Série B - sofreu 18 gols. Mas no 1º turno, em 19 rodadas, os adversários conseguiram balançar as redes vilanovenses apenas oito vezes. No 2º turno, a equipe já sofreu dez gols em onze partidas.

O maior número de gols sofridos até agora, pelo Tigre, foi na derrota para o Novorizontino-SP (3 a 1).

Lisca mudará a formação titular em Campinas. Sai o lateral direito Léo Duarte, suspenso. Na zaga, a novidade deve ser Eduardo Doma, na vaga de Jean Pierre. No meio-campo, o volante Igor Henrique cumpriu suspensão e pode ganhar a posição de Cristiano. Lisca se preocupa nos treinos em ajustar os detalhes para superar o Guarani. O elenco faz mais um treino nesta sexta-feira (6), em Campinas.