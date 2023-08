Vila Nova vai atuar sem Guilherme Parede pela 1ª vez na Série B

Único jogador que tinha atuado em todas as partidas do Vila Nova na Série B, um dos artilheiros da equipe colorada e atleta com mais finalizações na competição nacional, Guilherme Parede desfalca o time goiano pela primeira vez na Segundona. O camisa 77 recebeu o terceiro amarelo na derrota de 1 a 0 para o Criciúma, ocasião em que desperdiçou cobrança de pênalti nos acréscimos da partida disputada na terça-feira (22).

O técnico Marquinhos Santos, a partir desta quinta-feira (23), que marca a reapresentação do elenco colorado, terá dez dias para definir o substituto do jogador no ataque do Vila Nova.

Nesta Série B, Guilherme Parede é um jogador importante na fase ofensiva do Vila Nova por ser um atacante com chute potente, que usa sua velocidade para encontrar espaços para finalizar e que costuma pressionar na marcação da saída de bola dos adversários.

Com Marquinhos Santos, o atacante também passou a ter função importante na transição defensiva e tem voltado mais para ajudar a marcar. Isso, porém, fez com que o camisa 77 ficasse mais longe do gol e, por consequência, chutasse menos nos últimos jogos.

O Vila Nova não cria oportunidades de gols em função do camisa 77, mas a saída dele do time pode gerar impacto por Guilherme Parede ser uma arma ofensiva importante no Vila Nova.

Números

Nesta Segundona, o atacante marcou seis gols (é o artilheiro do Tigre, junto com Caio Dantas) e finalizou 82 vezes em 25 jogos - 32 finalizações certas e 50 erradas. O jogador é o líder na estatística. Em média, aparece com 3,28, mas caiu para a segunda posição no ranking após Saulo Mineiro, do Ceará, registrar 3,3 chutes por partida desde que estreou na competição há três rodadas. Os números são do Footstats.

Mesmo não sendo um jogador que tem função de estar presente todo tempo dentro da área, por atuar na faixa lateral e fazer movimentos de cortes para a zona central do campo, Guilherme Parede é um atacante de infiltração com chute forte e geralmente acionado depois de cruzamentos rasteiros. Foi assim que marcou contra Tombense, Novorizontino e Sampaio Corrêa nesta Série B.

O poder de fogo do Vila Nova é maior com Guilherme Parede em campo. A saída dele, porém, ocorre em momento de queda de desempenho do atacante.

Como outros jogadores no atual elenco, casos de Neto Pessoa e Everton Brito, Guilherme Parede teve queda de desempenho. Marcou pela última vez no dia 30 de julho, na derrota de 3 a 1 para o Novorizontino, há cinco rodadas. Durante os jogos, tem encontrado mais dificuldade para finalizar.

Taticamente, o Vila Nova não deve mudar o jeito de jogar sem Guilherme Parede. O técnico Marquinhos Santos tem optado por escalar o time colorado com três jogadores no ataque.

Everton Brito e Juan Christian despontam como principais jogadores na disputa por uma posição no ataque vilanovense. O impacto neste sentido seria a questão técnica, já que o camisa 77 vive melhor temporada que os demais companheiros.

Na opção com quatro atacantes, sendo dois centroavantes, tática que já foi utilizada por Marquinhos Santos e que foi marca do antecessor Claudinei Oliveira, a dupla também sai na frente, mas o polivalente Lourenço é outra opção. Além de meia, segundo volante e lateral direito, ele já atuou como ponta.

O Vila Nova terá dez dias livres para se preparar para o próximo compromisso na Série B. O time colorado volta a campo apenas no dia 3 de setembro, contra o CRB. A partida da 26ª rodada será no OBA, a partir das 15h45.

Rafael Donato retorna de suspensão. Além de Guilherme Parede, o volante Ralf será ausência por suspensão - Cristiano é o provável substituto.